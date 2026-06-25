Terremoto en Venezuela enterró a perrito; así fue el conmovedor rescate | VIDEO

En medio de la gran tragedia provocada por el terremoto en Venezuela, las labores de rescate y la solidaridad de las personas dejaron historias tan conmovedoras como el rescate de un perrito que quedó atrapado entre los escombros.

El terremoto de 7.5 grados devastó el oeste de la ciudad de Caracas y dejó un saldo de 235 muertos y 4,300 heridos. Te contamos los detalles de esta historia viral.

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Captan el conmovedor rescate de un perrito tras el terremoto en Venezuela

Mientras en México los aficionados al futbol celebraban el triunfo de México en su tercer partido del Mundial 2026, en Venezuela se vivía una tragedia. Un terremoto doble sorprendió a los habitantes del oeste de la ciudad de Caracas, dejando edificios destruidos, muertos y miles de personas heridas.

🇻🇪🐶 En medio de la tragedia que vive Venezuela, equipos de rescate están también salvando a animales que quedaron atrapados entre los escombros tras el terremoto. pic.twitter.com/9gK4a4Kkcg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

De inmediato los cuerpos de rescate se dieron a la tarea de salvar a las personas atrapadas entre los escombros de los edificios y casas. Pero, no solo las personas estaban enterradas en los edificios colapsados, sino también las mascotas que no lograron escapar del sismo.

Este fue el caso de un perrito mestizo que quedó atrapado entre los escombros de una estructura colapsada. En las imágenes se puede ver al perro con su cuerpo enterrado y solo su cabeza afuera. Los rescatistas se acercan para darle agua y tranquilizar a la mascota.

Afortunadamente, en el video viral se observa que los rescatistas lograron sacar al perrito de entre los restos de concreto y polvo. Y, a pesar de sus heridas y una aparente deshidratación, el animalito está a salvo.

¿Qué pasó el 24 de junio de 2026 en Venezuela?

Este miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos gemelos, el primero de magnitud 7.2 y, el segundo, de 7.5, con solo segundos de diferencia. Ambos sismos provocaron derrumbes en Caracas, La Guaira y otras regiones del país.

Ante la emergencia, no solo los cuerpos de emergencia acudieron a tratar de rescatar a los sobrevivientes de entre los escombros, sino también la sociedad civil. En varias zonas, la comunidad ha participado activamente en las tareas de auxilio.

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