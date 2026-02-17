Proponen endurecer penas y multas para quienes provoquen muerte de perros y gatos

En la actualidad las mascotas ya son considerados seres sintientes y con derechos en la CDMX y por ello, en el Congreso se lanzó una iniciativa para aumentar los años de prisión para quienes causen la muerte de perros y gatos y el maltrato animal en general.

Iniciativa para aumentar las penas por maltrato animal

La diputada Jannete Guerrero Maya presentó ante el Congreso de la capital una reforma al Código Penal para endurecer las sanciones contra la violencia a los seres sintientes.

De acuerdo con la propuesta se busca aumentar la pena hasta 12 años de prisión para quienes causen la muerte de perros y gatos y una multa de 281 mil pesos. También se busca endurecer el castigo por violencia sexual contra los seres sintientes con 6 años de prisión y hasta 234 mil pesos de multa.

En el caso del maltrato o crueldad se impondrían de 2 a 6 años de cárcel y de 70 mil a 117 mil pesos de sanción. Mientras que para quienes sacrifican animales las penas serán de entre 4 y 8 años de cárcel.

Casos de maltrato animal en México

Cabe mencionar que México, ocupa el tercer lugar mundial y el primero en Latinoamérica en maltrato animal. Según datos del Consejo Ciudadano 7 de cada 10 animales domésticos sufren algún tipo de crueldad provocando la muerte de unos 60 mil animales al año.

Algunas formas de maltrato animal son abandono en azoteas, golpes, desnutrición, falta de agua y hasta violencia sexual o mutilaciones. Estas situaciones se pueden denunciar ante la Fiscalía General de Justicia, en el locatel al 55 5658 1111 o en el sitio web de la PROFEPA o al número 800-profepa.

