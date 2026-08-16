Muere querida actriz de Malcolm el de en medio y Triunfos Robados, a los 36 años

Hayden Panettiere, la famosa actriz de Malcolm el de en medio y de Triunfos Robados murió a los 36 años de edad, este domingo 16 de agosto. La noticia fue dada a conocer por el representante de la famosa cuyo talento le valió una nominación al Globo de Oro. Te contamos los detalles.

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¿De qué murió Hayden Panettiere, actriz Malcolm el de en medio?

A través de un comunicado, el representante de la actriz dio a conocer que lamentablemente había perdido la vida.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, declaró su representante.

Aunque hasta el momento, ni el representante ni la familia de la joven actriz han dado a conocer cuáles fueron las causas de su muerte.

Hayden Panettiere, known for her roles on “Heroes” and in “Scream 4” and “Scream 6,” has died at 36. A cause of death was not immediately known.



“It is with profound sadness that we share the tragic passing of our beloved Hayden. She was an incredible light and a force of nature… pic.twitter.com/6HVJhGpvMT — Variety (@Variety) August 17, 2026

Después del nacimiento de su hija Kaya, en 2014, Hayden Panettiere habló abiertamente sobre la depresión postparto que enfrentó y posteriormente sobre su lucha con el alcoholismo y adicciones.

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989, Palisades, Estados Unidos. Comenzó a trabajar desde muy pequeña en televisión y construyó una carrera artística que pasó desde comerciales, la televisión infantil hasta las grandes producciones de Hollywood.

Además de ser recordada por su participación en Malcolm el de en medio, en su papel de Jessica, fue el papel de Claire Bennet, en Héroes, el que la catapultó a la fama.

Más tarde, protagonizó la serie Nashville como Juliette Barnes, una estrella de la música country cuya historia le permitió mostrar también sus habilidades como cantante. En cine, participó en cintas como Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess, Scream 4 y Scream VI, donde retomó a Kirby Reed.

Mantuvo una relación sentimental con el campeón ucraniano de boxeo de peso pesado, Wladimir Klitschko, entre 2009 y 2011, y entre 2013 y 2018, y tuvieron una hija, Kaya, en 2014.

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