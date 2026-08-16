Walmart rebaja en $1,210 pesos televisor Portátil de alta sensibilidad TV Digital y en hasta 18 mensualidades

Walmart tiene en rebaja un televisor portátil para automóviles de la marca Pomya, con un precio de $4,033 pesos y un ahorro de $1,210 frente a su costo original. El equipo funciona con pilas y permite ver televisión digital y escuchar radio FM dentro del vehículo.

Se trata de un monitor pensado para uso en coches, camiones y exteriores, con sintonizador de TV digital ATSC y compatibilidad con múltiples formatos de video y audio.

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¿Cuánto cuesta el televisor portátil en Walmart y cómo pagarlo?

Conforme a la ficha del producto en Walmart, el televisor bajó de $5,243 a $4,033 pesos, un ahorro de $1,210. La tienda ofrece hasta 18 mensualidades fijas de $392.10, o hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo.

En cuanto al pago en diferido, con BBVA, las opciones son de 3 meses de $2,016.50 o 12 meses de $504.13, con un total a pagar de $6,049.50. Con CrediBodega, las alternativas son de 4 meses de $1,764.44 o 18 meses de $392.10, con un total de $7,057.75.

El televisor portátil Pomya está en rebaja en Walmart. (Walmart)

¿Qué características tiene el televisor portátil Pomya a la venta en Walmart?

Según la descripción del producto en Walmart, se trata de un televisor digital portátil que permite “ver la televisión, escuchar estaciones de radio FM y música en el automóvil”. Funciona con pilas, lo que lo hace apto para uso en exteriores, coches, camiones y otros vehículos sin depender de conexión eléctrica.

El equipo disponible en Walmart cuenta con sintonizador de TV digital ATSC y dos altavoces redondos. Es compatible con formatos de video y audio como MP3, MKV, MOV, AVI, WMV, MP4, FLV, MPEG1-4, RMVB y 1080P.

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