Claude enfrenta caída a nivel mundial: Anthropic confirma interrupciones en su IA y usuarios reportan fallas

El servicio de Inteligencia Artificial (IA) Claude experimentó este domingo 16 de agosto una caida por lo que su interrupción del servicio que afectó a usuarios de diferentes regionmes del mundo y quienes registraron problemas a la hora de ioniciar sesión, cargas la plataforma, además de compeltar solicitudes.

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¿Qué pasa con Claude? La compañía desarrolladora, Anthropic, confirmó la incidencia a través de su página oficial de estado , después de comenzar a investigar reportes relacionados con problemas de autenticación; este incidente comenzó alrededero de las 21:58 (UTC) y posteriormente se amplió a otros servicios.

¿Qué servicios de Claude presentan problemas ante la caída de hoy domingo 16 de agosto de 2026?

De acuerdo con el reporte publicado por BleepingComputer, las afectaciones por la caída de Claude alcanzaron principalmente a Clauida.ai. Clude Code y Claude Cowork.

Los usuarios podría encontrarse con diversos errores: imposibilidad para iniciar sesión, problemas para cargar Claude o solicitudes que no terminaban de procesarse. Anthropic también reportó un deterioro en el rendimiento de algunos de sus servicios.

¿Qué causó la caída de Claude? Hasta el momento del reporte, Anthropic no había revelado la causa específica de la interrupción y señaló que sus equipos continuaban investigando el problema.

La interrupción resulta especialmente relevante porque Claude Code es utilizado para atareasn relacionadas con programación, mientras que Claude y Cowork forman parte del ecosistema de herramientas de productividad de Anthropic.

¿Qué causó la caída de Claude?

Hasta el momento del reporte, Anthropic no había revelado la causa específica de la interrupción y señaló que sus equipos continuaban investigando el problema. El incidente también generó numerosos reportes de usuarios en redes sociales y comunidades especializadas, quienes señalaron problemas para acceder a la plataforma.

Conforme a reportes posteriores señalaron que Anthropic desplegó una solución y comenzó a monitorear la recuperación de los servicios; la incidencia fue posteriormente marcada como resuelta.

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