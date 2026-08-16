Walmart remata bicicleta estática Merach spinning silenciosa con app gratuita

Si la rutina de ejercicios requiere salir del departamento en horarios ajustados o quedarse dependiente del clima exterior, la motivación se desgasta rápido. Por eso, Walmart tiene rematada la bicicleta estática Merach para spinning en casa con transmisión por correa silenciosa, volante de 35 libras y aplicación gratuita, un equipo cardiovascular diseñado específicamente para audiencia con requerimientos de ejercicio en casa sin salir a la calle.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El equipo cotiza por 3 ,999 pesos, cuando su precio original marcaba 4,599 pesos. La rebaja es de 600 pesos directos, equivalentes al 13 por ciento de descuento sobre el catálogo. Un ajuste moderado dentro del segmento bicicletas estáticas para spinning en casa, considerando que las opciones equivalentes en marcas fitness premium.

Características y funciones de la bicicleta Merach en Walmart

Estas son las características verificadas de esta bicicleta estática Merach según ficha oficial del fabricante:

Bicicleta estática MERACH en Walmart (Walmart)

Volante de inercia de 35 libras (aproximadamente 15.9 kilogramos) en hierro fundido para pedaleo suave y estable.

(aproximadamente 15.9 kilogramos) en hierro fundido para pedaleo suave y estable. Capacidad de soporte hasta 300 libras (136 kilogramos) con marco triangular acero aleación extra grueso resistente a vuelcos.

(136 kilogramos) con marco triangular acero aleación extra grueso resistente a vuelcos. Transmisión por correa silenciosa con nivel de ruido inferior a 25 decibeles (comparable con una biblioteca en silencio).

con nivel de ruido inferior a 25 decibeles (comparable con una biblioteca en silencio). Sistema de resistencia magnética ajustable con múltiples niveles para variar intensidad del entrenamiento.

con múltiples niveles para variar intensidad del entrenamiento. Aplicación Merach gratuita con seguimiento en tiempo real de distancia + tiempo + calorías + BPM.

con seguimiento en tiempo real de distancia + tiempo + calorías + BPM. Compatibilidad con apps externas como Zwift + Kinomap + Apple Health + Google Fit.

como Zwift + Kinomap + Apple Health + Google Fit. Asiento cómodo con cojín acolchado y ajuste en 4 direcciones para adaptación multicorporal.

y ajuste en 4 direcciones para adaptación multicorporal. Manillar ajustable en 2 direcciones para adaptación a usuarios entre 4′8″ y 6′4″ de estatura.

para adaptación a usuarios entre 4′8″ y 6′4″ de estatura. Monitor LED electrónico integrado con métricas del entrenamiento en pantalla.

integrado con métricas del entrenamiento en pantalla. Preensamblada al 80 por ciento desde fábrica para instalación en 20-30 minutos aproximadamente.

desde fábrica para instalación en 20-30 minutos aproximadamente. Rutas escénicas virtuales y clases de spinning grupales disponibles gratis desde la app.

y clases de spinning grupales disponibles gratis desde la app. Sincronización de datos con Bluetooth y seguimiento del progreso semanal + mensual.

con Bluetooth y seguimiento del progreso semanal + mensual. Garantía de 12 meses oficial Merach cubriendo defectos de fabricación.

Esta bicicleta estática es una alternativa interesante para adultos, jóvenes y mayores que empiezan un plan de ejercicio cardiovascular en casa, profesionistas ocupados que no pueden llegar al gimnasio por horarios de trabajo, residentes de departamentos que necesitan un equipo silencioso para no incomodar a los vecinos del piso de abajo o personas en recuperación posoperatoria que buscan ejercicio de bajo impacto bajo supervisión médica.

Walmart maneja envío directo con tiempo estimado entre 5 y 10 días hábiles según código postal. Antes de finalizar la compra conviene verificar que el vendedor sea directamente Walmart y no un tercero del marketplace, dado que los productos de fitness de terceros pueden tener políticas de garantía más restrictivas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.