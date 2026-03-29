Salvan a perrito y terminan inmortalizados con una estatua; así fue el rescate viral con cadena humana

¡El internet definitivamente no olvida! Este fue el caso de uno de los momentos virales que más han conmovido a las redes sociales. Seguramente, tú también te acuerdas de un grupo de jóvenes que se unieron para formar una cadena humana para realizar un icónico rescate de un perrito, ¿cierto? Pues, te contamos que este 2026, el momento viral quedó inmortalizado en una estatua de bronce.

El rescate viral, ocurrido hace una década, resurgió en redes sociales tras la inauguración de una estatua que nos puso a todos el ojo Remi, pues se trata de un símbolo de empatía y trabajo en equipo para salvar a un animalito indefenso. Así que ve por tu pañuelo y sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos todos los detalles de esta historia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Develan estatua en honor a héroes sin capa que rescataron a un perro

La escultura que se volvió viral fue instalada como un homenaje a los ciudadanos que participaron en el rescate de un perro negro que había caído a un embalse. La obra representa con detalle el instante en que varios jóvenes, que pasaban por el lugar, se toman de las manos para formar una cadena humana y así rescatar a un perro atrapado en una zanja.

El reconocimiento no solo celebra el acto heroico, sino también el impacto que tuvo el video rescate de perro en la conciencia colectiva. En redes sociales, usuarios destacaron que este tipo de acciones reflejan lo mejor de la humanidad, incluso una década después de haber ocurrido.

Statue of that famous rescue act https://t.co/0meDPafLQd pic.twitter.com/Kk4LnBLtow — Restoring Your Faith in Humanity (@HumanityChad) March 23, 2026

Así fue el rescate con cadena humana de un perrito en Kazajistán

El rescate viral ocurrió en Kazajistán, donde un perro quedó atrapado en una zona profunda y de difícil acceso. El perrito no lograba salir por sus propios medios y se agotaba en cada intento de salvarse y corría peligro cada vez que volvía a caer al agua helada. Ante la imposibilidad de utilizar herramientas o maquinaria, varias personas decidieron organizarse rápidamente y formar una cadena humana.

Uno a uno, los voluntarios se sujetaron con fuerza hasta lograr alcanzar al animal, que finalmente fue rescatado sano y salvo. La escena fue captada en video y se volvió tendencia global, que arrancó lágrimas de felicidad a millones de internautas, seguro, estás entre ellos.

A diez años de aquel video viral, el homenaje a rescatistas del perro revivió la historia que logró sorprender a internautas de nuevas generaciones.

Hoy, la estatua del rescate de un perrito no solo honra a quienes participaron, sino que también invita a replicar este tipo de acciones en favor de los animales. ¿Te arriesgarías para salvar a un perrito en peligro?