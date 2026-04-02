Tras 10 años de servicio muere Capitán, perro rescatista en el sismo de 2017

Los lomitos son animales que nos han demostrado su capacidad de valentía, compromiso y amor por el ser humano y los perros rescatistas se han ganando un lugar muy especial en nuestros corazones, uno de ellos fue Capitán quien ayudó en las labores de rescate en el sismo de 2017 y que desafortunadamente falleció.

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Fallece Capitán, el perro rescatista

Con un emotivo mensaje, el gobierno de Zapopan dio a conocer la noticia de que Capitán murió luego de 10 años de servicio pero que dejó una huella imborrable y un legado de lealtad, entrega y valentía en labores de búsqueda y rescate.

En la publicación recordaron que llegó siendo un cachorro y con el amor y cuidado de Protección Civil y Bomberos se formó y aprendió a buscar y rescatar personas.

"Su olfato, siempre certero, brilló con luz propia durante el sismo de 2017 en Morelos, donde fue clave para encontrar a una persona.”

Capitán, clave en el sismo de 2017 en Morelos

Cabe recordar que el 19 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo magnitud 7.1 con epicentro entre Puebla y Morelos, cerca de Axochiapan, esto provocó derrumbes y daños materiales en diversas zonas.

Capitán fue clave pues gracias a su entrenamiento y su gran olfato se puedo localizar a una persona entre los escombros demostrando su compromiso y su labor.

Este lomito no es el único que ha dejado un importante legado en labores de rescate pero siempre estaremos agradecidos por su compromiso.

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