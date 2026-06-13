Tips para cuidar la piel y pelaje de tu gato y perro

Los perros y gatos necesitan cuidados constantes para tener una piel sana y buen pelaje y una buena calidad de vida, por ello, expertos comparten algunas recomendaciones para mantener la salud dermatológica de tu mascota en buen estado.

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Recomendaciones para cuidar el pelaje de tu mascota

La piel es el órgano más grande del cuerpo y es la principal barrera de protección frente a agentes externos y los especialistas recomiendan poner atención a signos como resequedad, irritación, enrojecimiento o comezón en perros y gatos.

Y para que cuides el pelaje de tu mascota te compartimos algunas recomendaciones:

Utiliza los productos adecuados para la especie y sus necesidades, es decir evita usar shampoos de perros en gatos y viceversa.

para la especie y sus necesidades, es decir evita usar shampoos de perros en gatos y viceversa. El cepillado es fundamental para tener un pelaje saludable y detectar anomalías en la piel.

es fundamental para tener un pelaje saludable y detectar anomalías en la piel. Las altas temperaturas y el comienzo de la temporada de lluvias favorecen la irritación, alergias y presencia de parásitos externos. Es importante revisar la piel de tu mascota tras paseos o actividades al aire libre.

y el comienzo de la favorecen la irritación, alergias y presencia de parásitos externos. Es importante revisar la piel de tu mascota tras paseos o actividades al aire libre. Acude al veterinario para desparasitar a tu mascota y es importante mantener al día su esquema de vacunación.

a tu mascota y es importante mantener al día su esquema de vacunación. Su alimentación juega un papel fundamental pues es necesario que consuma proteínas de alta calidad, aminoácidos y ácidos grasos esenciales contribuyen a mantener una piel sana y fortalecer su barrera natural de protección.

¿Cada cuánto mudan de pelo las mascotas?

En la mayoría de mascotas, la muda de pelo ocurre dos veces al año, en primavera y otoño y suele tener una duración de entre un mes y mes y medio. En esa temporada el perro o gato se deshace del pelo muerto para adaptarse a la nueva temporada.

Durante la primavera caen los mantos gruesos y sale pelo más fino y fresco y en otoño se pierde el pelo ligero y crece más espeso y tupido para protegerse del frío.

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