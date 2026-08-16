Ella es Jinny Lu, la pug que ganó el concurso del perro más feo del mundo 2026 | VIDEO

El perro más feo del mundo sí existe y ya se ganó un premio millonario. Te estamos hablando de la pug llamada Jinny Lu, quien además se convertirá en la nueva imagen de una famosa marca de cerveza. Te contamos los detalles de esta curiosa historia.

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Jinny Lu es el perro más feo del mundo

Los animales son una de las criaturas más amadas por los humanos, pues son miembros importantes de la familia, que se han ganado el título de perrhijos. Todas las mascotas son hermosas; sin embargo, hay un concurso que reconoce la ternura de los perritos feos y los convierte en estrellas, estamos hablando del concurso del perro más feo del mundo 2026, patrocinado por MUG Root Beer, una marca estadounidense de cerveza.

The World's Ugliest Dog Contest celebrated rescue dogs and uniqueness, with contestants sharing stories of resilience and devotion pic.twitter.com/4Az0HoC3qt — Reuters (@Reuters) August 15, 2026

Este 14 de agosto de 2026, la gran ganadora fue Jinny Lu, una tierna perrita pug, de seis años de edad, que fue adoptada hace cuatro años por su dueña Michelle Grady.

Jinny Lu ya ha participado en este concurso cuatro veces y, finalmente, este 2026 se alzó con la corona al perro más feo del mundo.

“Le encanta la competición, conocer a todo el mundo y todo lo que representa este evento”, dijo la dueña de Jinny Lu.

¿Cuál es el premio del perro más feo del mundo?

Además de ganar el primer lugar al perro más feo del mundo, la dueña de la perrita pug recibió cinco mil dólares,aproximadamente, $85,117 pesos, Y como te comentamos, la perrita se convertirá en la nueva imagen de la cerveza.

El ganador del segundo lugar fue Pinky, un chihuahua albino, que ganó tres mil dólares; mientras que, el tercer lugar fue para Otto, otro perrito chihuahua, que ganó 2 mil dólares.

De acuerdo con la marca, el concurso no busca ridiculizar ni avergonzar a las mascotas ni a sus dueños, sino celebrar la singularidad, la personalidad y la belleza particular de cada una de las mascotas. Además,este concurso busca visibilizar el hecho de que los animales con apariencias poco comunes también merecen encontrar un hogar y una familia que los ame.

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