Las mascotas ya forman parte de la vida cotidiana de muchas personas y con ello han aumentado los espacios pet friendly y en la CDMX se lanzó la iniciativa TURIPET que busca reformar la Ley de Turismo de la capital par incorporar el concepto de Turismo con seres sintientes.

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TURIPET: La ley par impulsar el turismo con mascotas

Esta iniciativa fue presentada por Luisa Fernanda Ledesma Alpízar y tiene como objetivo incorporar oficialmente el concepto de Turismo con seres sintientes destacando el bienestar animal, la convivencia social, la protección ambiental y el desarrollo económico del sector turístico.

Se contempla modificar la legislación local para incluir una modalidad de actividad turística que incorpora la participación de perros y gatos en actividades recreativas, de hospedaje, alimentación, transporte y esparcimiento.

Cabe destacar que la propuesta contempla que estas actividades se realicen bajo condiciones donde se garantice el trato digno, la seguridad y el bienestar de los animales.

¿Cómo funcionaría?

En caso de que se apruebe esta ley la CDMX tendría por primera vez una base jurídica para regular y promover el turismo pet friendly, es decir que se incluirán:

Hoteles adaptados

Restaurantes con áreas para mascotas

Medios de transporte especializados

Experiencias recreativas

En la propuesta se contempla una buena regulación para evitar conflictos en áreas naturales, parques y espacios públicos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México 7 de cada 10 hogares tienen una mascota. Actualmente hay 80 millones de animales de compañía, 43.8 millones son perros. Debido a este crecimiento, la industria turística se ha enfocado en ofrecer servicios adaptados para que las personas puedan disfrutar con sus animales de compañía.

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