Liverpool lanza a precio de regalo el Samsung Galaxy S25 Edge ultradelgado con 5.8 mm de grosor y Galaxy AI

Liverpool ha puesto en rebaja el Samsung Galaxy S25 Edge Dynamic con pantalla ultradelgada. El aparato, según describe la marca a través de su sitio web, destaca por ser el modelo Edge delgado de primera calidad.
Actualmente se puede adquirir en Liverpool en descuento y en hasta 24 meses sin intereses (MSI).
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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Edge en Liverpool actualmente?
El precio original de este modelo de celular Samsung era de $22,999, pero la cadena de ventas ha dispuesto un descuento del 20%, es decir ahora se consigue a $18,399.20, para quienes lo adquieran en un solo pago.
Además, tiene opciones en meses sin intereses. Las opciones de financiamiento con Tarjetas Liverpool son:
- 6 MSI de $3,833.17
- 9 MSI de $2,555.44
- 13 MSI de $1,769.15
- 18 MSI de $1,277.72
- 20 MSI de $1,149.95
- 24 MSI de $958.29
Liverpool también ofrece 18 MSI de $1,277.72 para clientes con tarjetas VISA y MasterCard.
¿Cuáles son las características destacadas del Samsung Galaxy S25 Edge a la venta en Liverpool?
El Samsung Galaxy S25 Edge destaca por ser un aparato ultradelgado, cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas y calidad de imagen 4K UHD.
El modelo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite y Android 15 y asistente de voz incorporado.
Otras características del Samsung Galaxy S25 Edge a la venta en Liverpool son:
- 12 megapíxeles de cámara frontal
- 200+12 megapíxeles en cámara trasera
- 12 GB de memoria RAM
- Conectividad Bluetooth/NFC/Wi-Fi
- Desbloqueo numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón
- Tecnología NFC
- Tecnología quick charge
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