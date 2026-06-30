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Liverpool lanza a precio de regalo el Samsung Galaxy S25 Edge ultradelgado con 5.8 mm de grosor y Galaxy AI

El dispositivo está con un descuento de más de 4 mil pesos en la tienda online de Liverpool. ¿Cuánto cuesta exactamente, qué opciones de pago hay disponibles y cuáles son las características de este dispositivo?

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

Liverpool ha puesto en rebaja el Samsung Galaxy S25 Edge Dynamic con pantalla ultradelgada. El aparato, según describe la marca a través de su sitio web, destaca por ser el modelo Edge delgado de primera calidad.

Actualmente se puede adquirir en Liverpool en descuento y en hasta 24 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Edge en Liverpool actualmente?

El precio original de este modelo de celular Samsung era de $22,999, pero la cadena de ventas ha dispuesto un descuento del 20%, es decir ahora se consigue a $18,399.20, para quienes lo adquieran en un solo pago.

Además, tiene opciones en meses sin intereses. Las opciones de financiamiento con Tarjetas Liverpool son:

  • 6 MSI de $3,833.17
  • 9 MSI de $2,555.44
  • 13 MSI de $1,769.15
  • 18 MSI de $1,277.72
  • 20 MSI de $1,149.95
  • 24 MSI de $958.29

Liverpool también ofrece 18 MSI de $1,277.72 para clientes con tarjetas VISA y MasterCard.

En rebaja El precio actual del Galaxy S25 Edge Dynamic AMOLED 2X 6.7 pulgadas en Liverpool es de $18,39920 (Liverpool)

¿Cuáles son las características destacadas del Samsung Galaxy S25 Edge a la venta en Liverpool?

El Samsung Galaxy S25 Edge destaca por ser un aparato ultradelgado, cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas y calidad de imagen 4K UHD.

El modelo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite y Android 15 y asistente de voz incorporado.

Otras características del Samsung Galaxy S25 Edge a la venta en Liverpool son:

  • 12 megapíxeles de cámara frontal
  • 200+12 megapíxeles en cámara trasera
  • 12 GB de memoria RAM
  • Conectividad Bluetooth/NFC/Wi-Fi
  • Desbloqueo numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón
  • Tecnología NFC
  • Tecnología quick charge

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