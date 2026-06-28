Liverpool remata Samsung Galaxy A36 5G de 128 GB, con cámara de 12 megapíxeles y 6 GB de RAM

La Gran Barata de Liverpool comenzó y la tienda departamental se encuentra rematando el Samsung Galaxy A36 con un descuento de más de cuatro mil pesos.

De acuerdo a la página oficial, el teléfono tiene un costo original de nueve mil 999 pesos, pero por la temporada de descuentos quedó en cinco mil 499 pesos, es decir, una reducción del costo de cuatro mil 500 pesos.

Además, cuenta con hasta seis meses sin intereses o 48 mensualidades de pagos fijos con intereses con Tarjetas Liverpool; si no tienes éstas, entonces hasta tres meses sin intereses con tarjetas VISA y Mastercard.

Samsung Galaxy El precio final del teléfono es de cinco mil 499 pesos (Liverpool)

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Características del Samsung Galaxy A36

La oferta no la puedes dejar escapar y es que se trata de un teléfono que combina minimalismo con durabilidad, es decir, que tiene un diseño limpio y las cámaras lineales le dan un aspecto elegante y funcional.

En Liverpool sólo está disponible en color blanco y tamaño de 128 GB.

Dentro de la tecnología que le distingue, es que cuenta con una pantalla Super AMOLED FHD+ más grande de 6.7″, además de una frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo aumentando de 1,200 nits.

Batería, cámara y actualizaciones del Samsung Galaxy A36

Lo mejor es su batería que te mantiene conectado durante todo el día, debido a que tiene una batería de 5,000 mAh (típica), lo que se traduce en hasta 29 horas de reproducción de video.

Asimismo, Samsung refiere que el teléfonos se mantiene actualizado con seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad.

La cámara selfie es de 12 megapíxeles, mientras que en la parte posterior cuenta con tres cámaras: la primera es ultra gran angular de 8MP, la segunda un gran angular de 50 MP y la tercera es una cámara macro de 5MP.

Esto último permite imágenes claras y detallas, incluso con poca luz, lo que hace que valga la pena la oferta que presenta Liverpool durante la Gran Barata.

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