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Accidente en CDMX: Se desploma pluma de construcción en Iztacalco

La pluma de construcción era usada para maniobras de excavación y colapsó en una privada de la alcaldía Iztacalco

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Este sábado 15 de agosto se desplomó la pluma de construcción que era sostenida por una grúa en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX) y hasta el momento se reporta una persona lesionada.

Los hechos ocurrieron aprimadamente a las 16:00 horas, en la privada de Agua Caliente, Iztacalco y ya provocó una intensa movilización por parte de elementos de Protección Civil y bomberos.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX), la pluma de construcción mide aproximadamente 20 metros y era usada para realizar maniobras de excavación.

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