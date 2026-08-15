Accidente en CDMX: Se desploma pluma de construcción en Iztacalco

Este sábado 15 de agosto se desplomó la pluma de construcción que era sostenida por una grúa en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX) y hasta el momento se reporta una persona lesionada.

Los hechos ocurrieron aprimadamente a las 16:00 horas, en la privada de Agua Caliente, Iztacalco y ya provocó una intensa movilización por parte de elementos de Protección Civil y bomberos.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX), la pluma de construcción mide aproximadamente 20 metros y era usada para realizar maniobras de excavación.

En Privada de Agua Caliente y Agua Caliente, col. Agua Caliente, @IztacalcoAl, se registró el desplome de una pluma de construcción de aproximadamente 20 m, la cual era utilizada para realizar maniobras en una excavación.



Derivado de este incidente, una persona que resultó… pic.twitter.com/JRNgNbbYsw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 15, 2026

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