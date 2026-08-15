Mientras todos esperan por el iPhone 18, Walmart remata el iPhone 15 de 128 GB con $1,100 de descuento y hasta 18 meses sin intereses

Se estima que el iPhone 18 será lanzado oficialmente en septiembre de 2026. Pero mientras todos esperan por el nuevo smartphone de Apple, Walmart remata el iPhone 15 a menos de $12,000 pesos. La rebaja incluye envío en menos de 24 horas y la posibilidad de adquirir el modelo con hasta 18 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta el iPhone 15 en Walmart y qué opciones hay para pago en diferido?

El precio actual del iPhone 15 de 128 GB en Walmart es de $11,859 pesos. Esto representa un ahorro de $1,140 pesos por sobre el valor original ($12,999). De acuerdo con la publicación en el sitio web oficial de la cadena de retail, el equipo viene liberado, en color negro y cuenta con pickup sin costo y envío con entrega estimada en el día.

Walmart también ofrece hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo y opciones de pago en diferido con diferentes tarjetas. Las opciones de meses sin intereses incluyen:

3 MSI de $3,953

6 MSI de $1,976.50

9 MSI de $1,317.67

12 MSI de $988.25

18 MSI de $658.83

iPhone 15 El dispositivo está disponible para la compra en Walmart. (Walmart)

¿Por qué elegir el iPhone 15 con descuento en Walmart?

El iPhone 15 con descuento en Walmart cuenta con un diseño innovador, un vidrio robusto resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo. Su pantalla es Super Retina XDR de 6.1 pulgadas y hasta dos veces más brillante bajo el sol respecto de su modelo antecesor, el iPhone 14, lo que facilita el trabajo en el dispositivo sin importar el momento ni el lugar.

Respecto de sus cámaras, el equipo disponible en Walmart cuenta con gran angular de 48 MP con teleobjetivo de 2X ideal para tomar fotos en primer plano a distancia.

Otras características técnicas del dispositivo que debes tener en cuenta antes de comprar incluyen memoria RAM de 6 GB y almacenamiento de 128 GB.

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