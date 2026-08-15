Walmart lanza a precio de regalo masajeador cervical inteligente con electrodos con pegatinas

Walmart tiene en rebaja un masajeador de cuello multifuncional de la marca BuyWeek, con un precio de $181.09 pesos y un ahorro de $37.09. El aparato funciona con parches adhesivos reutilizables y está pensado para aliviar la fatiga física en distintas zonas del cuerpo.

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¿Cuánto cuesta el masajeador cervical en Walmart y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Walmart, el masajeador bajó de $218.18 a $181.09 pesos, un ahorro de $37.09. La tienda ofrece hasta 18 mensualidades fijas de $17.61, o hasta 8 plazos con Cashi + Aplazo.

Las opciones de pago en diferido son:

BBVA: 3 meses de $90.55 o 12 meses de $22.64 , sobre un total de $271.64.

o , sobre un total de $271.64. CrediBodega: 4 meses de $79.23 o 18 meses de $17.61, sobre un total de $316.91.

Un dato importante para quien considere la compra: la ficha del producto indica que la devolución no está disponible para este artículo y viene sin pilas incluidas.

Masajeador cervical de BuyWeek El dispositivo funciona con parches adhesivos reutilizables y resistentes al agua. (Walmart)

¿Qué características tiene el masajeador cervical de BuyWeek a la venta en Walmart?

El dispositivo disponible en Walmart es un masajeador a pila. Su principio de funcionamiento es la estimulación del nervio cutáneo TENS, y puede usarse en distintas partes del cuerpo, no solo en el cuello, según la descripción del producto en Walmart.

De acuerdo con la tienda, el aparato está orientado a personas con molestias derivadas de posturas prolongadas: trabajo de oficina sedentario, tareas domésticas de larga duración, conducción de distancias largas o sesiones extensas frente a la computadora.

Está fabricado en cuero PU y PET, con un parche de aproximadamente 15 x 6.5 cm y un módulo principal de unos 7.5 x 6.5 cm. El vendedor señala que el parche de PET es resistente al agua y puede lavarse de forma repetida sin afectar su uso, además de ser reutilizable. También destaca que es de conexión inalámbrica, puede quedar oculto debajo de la ropa, y es lo suficientemente pequeño y liviano (pesa 50 gramos, con dimensiones de 16 x 7 x 3 cm) para transportarlo con facilidad.

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