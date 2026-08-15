Walmart remata silla de ducha antideslizante y soporte hasta 136 kg ideal movilidad reducida con 45% descuento

Uno de los sitios más peligrosos del hogar para adultos mayores no está en las escaleras ni en el patio: es el baño. Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Organización Mundial de la Salud coinciden que entre el 60 y 70 por ciento de las caídas domésticas en personas mayores de 65 años ocurren en el baño, generalmente al entrar o salir de la regadera o al perder el equilibrio con el piso mojado. Este dato hace que los accesorios de seguridad para el baño sean prácticamente indispensables. La silla de ducha antideslizante con respaldo y reposabrazos, ajustable en altura y con capacidad de soportar hasta 136 kilogramos se puede conseguir en Walmart en precio especial por 3,171.04 pesos.

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El precio original de la silla de ducha marcaba 5,742 pesos, un ahorro de 2,570.96 pesos equivalentes al 44.8 por ciento del catálogo original, prácticamente la mitad del valor. Un descuento excepcional dentro del segmento accesibilidad hogar del retail mexicano actual, considerando que las opciones equivalentes en marcas médicas premium como Medline.

Características y funciones de la silla de ducha Towallmark en Walmart

Estas son las características verificadas del producto según ficha del vendedor:

Silla de ducha en Walmart (Walmart)

Estructura de aluminio ligero resistente a la corrosión y a la humedad continua del ambiente del baño.

resistente a la corrosión y a la humedad continua del ambiente del baño. Capacidad de soporte hasta 136 kilogramos (300 libras) — apta para audiencia adulta mayor con peso estándar y sobrepeso moderado.

(300 libras) — apta para audiencia adulta mayor con peso estándar y sobrepeso moderado. Respaldo firme para apoyo lumbar durante el aseo prolongado.

para apoyo lumbar durante el aseo prolongado. Reposabrazos laterales que facilitan sentarse y levantarse con seguridad.

que facilitan sentarse y levantarse con seguridad. Patas antideslizantes con puntas de goma que evitan que el banco se deslice sobre piso húmedo.

que evitan que el banco se deslice sobre piso húmedo. Altura ajustable en múltiples niveles para adaptarse a diferentes estaturas y modelos de regadera o bañera.

para adaptarse a diferentes estaturas y modelos de regadera o bañera. Asiento con orificios de drenaje que evitan acumulación de agua durante el uso.

que evitan acumulación de agua durante el uso. Superficie antideslizante en el asiento para evitar resbalones al sentarse mojado.

en el asiento para evitar resbalones al sentarse mojado. Diseño desmontable para armado sencillo y almacenamiento cuando no se usa.

para armado sencillo y almacenamiento cuando no se usa. Peso ligero del propio banco (aproximadamente 3 a 5 kilogramos) para moverlo dentro del baño sin esfuerzo.

(aproximadamente 3 a 5 kilogramos) para moverlo dentro del baño sin esfuerzo. Compatible con regaderas y bañeras estándar del mercado mexicano.

estándar del mercado mexicano. Fácil limpieza con estropajo y agua jabonosa sin necesidad de productos especializados.

Este banco de baño es una herramienta pensada específicamente para adultos mayores que ya no pueden estar parados durante todo el proceso de aseo, personas en recuperación postoperatoria (cirugías de cadera, rodilla, tobillo, columna) que necesitan apoyo temporal para bañarse durante las semanas de rehabilitación, o simplemente cualquier familia con un ser querido adulto mayor viviendo en casa y buscando aumentar la seguridad general del baño.

Walmart maneja envío directo a domicilio con tiempo estimado entre 3 y 7 días hábiles según código postal de destino. La garantía estándar del vendedor cubre defectos de fabricación durante los primeros 30 días posteriores a la recepción.

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