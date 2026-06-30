Liverpool rebaja la batería LTH L-35-575: acumulador con 40% de descuento, 3 años de garantía y hasta 6 meses sin intereses

Si estás pensando en comprar una batería para tu auto, Liverpool tiene una opción en descuento. Actualmente, la batería LTH L-35-575 está disponible en la tienda online con un descuento de $1,771.60, en pago único con tarjetas Liverpool, Visa o Mastercard.
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¿Cuánto cuesta la batería LTH L-35-575 en Liverpool y cómo pagarla a meses?
El precio de la batería LTH acumulador L-35-575 en contado es de $2,657.40, con 40% de descuento sobre el precio original de $4,429, tal como se lee en la web oficial de la tienda.
Con tarjetas Liverpool, las opciones de pago en mensualidades son:
- 3 MSI de $1,033.43 al mes (total $3,100.30)
- 6 MSI de $516.72 al mes (total $3,100.30)
- 9 MSI de $344.48 al mes (total $3,100.30)
Con tarjetas Visa y Mastercard también aplica la opción de 6 MSI de $516.72 al mes (total $3,100.30), además del pago único con 40% de descuento.
¿Qué características tiene la batería LTH L-35-575 disponible en Liverpool?
La batería LTH L-35-575 cuenta con una capacidad de arranque de 718 Amperes y un voltaje de 12V. Incorpora la tecnología patentada POWERFRAME en rejilla positiva, que cumple con los requerimientos y capacidades eléctricas de equipo original.
El acumulador a la venta en Liverpool tiene una garantía de 3 años. Sus dimensiones son 22.5 cm de alto y 17.4 cm de ancho.
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