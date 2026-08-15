Agosto y septiembre son los dos meses con mayor volumen de precipitaciones en la mayor parte del territorio mexicano según los registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional. Es cuando las goteras que se veían aguantar durante el invierno empiezan a manifestarse en toda su realidad. Ante esta problemática, Bodega Aurrera tiene rematado el Impercaucho 12 años en cubeta de 19 litros color blanco, un impermeabilizante ecológico fabricado 100 por ciento en México con hule de llantas recicladas y vida útil garantizada de 12 años contra goteras.

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El precio actual en Bodega Aurrera es de 769 pesos por cubeta de 19 litros, cuando el catálogo original marcaba 999 pesos. La rebaja son 230 pesos directos, equivalentes al 23 por ciento de descuento sobre el precio de referencia.

Por qué el Impercaucho se volvió una opción confiable para el hogar mexicano

Características técnicas verificadas del Impercaucho 12 años según ficha oficial del fabricante:

Impermeabilizante Impercaucho en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Fabricación 100 por ciento mexicana con caucho reciclado proveniente de llantas usadas.

con caucho reciclado proveniente de llantas usadas. Vida útil garantizada de 12 años contra goteras (2 años más que competidores ecológicos de 10 años).

contra goteras (2 años más que competidores ecológicos de 10 años). Formulación acrílica siliconada base agua libre de solventes orgánicos agresivos.

libre de solventes orgánicos agresivos. Composición : 40-60% hule reciclado + 40-70% resina acrílica + 20-30% pigmentos y cargas + 3-5% aditivos.

: 40-60% hule reciclado + 40-70% resina acrílica + 20-30% pigmentos y cargas + 3-5% aditivos. Emisiones VOC bajas de aproximadamente 0.20 por litro (categoría ambiental amigable).

de aproximadamente 0.20 por litro (categoría ambiental amigable). Fibratado y siliconizado —no requiere tela de refuerzo adicional durante la aplicación.

—no requiere tela de refuerzo adicional durante la aplicación. Aislante térmico que reduce el paso del calor durante verano y frío durante invierno.

que reduce el paso del calor durante verano y frío durante invierno. Aislante acústico que reduce el paso de ruidos exteriores hacia el interior.

que reduce el paso de ruidos exteriores hacia el interior. Elongación de 200% a 300% para acompañar movimientos estructurales sin fisurar.

para acompañar movimientos estructurales sin fisurar. Secado rápido de 2 a 4 horas por capa para completar aplicación en un solo día.

para completar aplicación en un solo día. Rendimiento hasta 1 metro cuadrado por litro en dos capas (18 a 20 m² por cubeta).

en dos capas (18 a 20 m² por cubeta). Resistente a cambios climáticos, impactos y rajaduras según especificaciones del fabricante.

según especificaciones del fabricante. Cero materiales tóxicos en la composición.

en la composición. Aplicación con cepillo de ixtle (herramienta tradicional mexicana disponible en cualquier ferretería).

El Impercaucho 12 años está diseñado específicamente para hogares mexicanos que tienen goteras activas o filtraciones incipientes en techos y azoteas, propietarios que buscan impermeabilizar preventivamente antes de que empiece la temporada crítica de lluvias, dueños de comercios pequeños o locales con techumbre expuesta que necesitan mantenimiento anual, contratistas independientes con proyectos residenciales que valoran producto mexicano con vida útil extendida, y familias con conciencia ambiental que priorizan productos con componentes reciclados sin sacrificar calidad ni durabilidad.

Bodega Aurrera maneja envío directo con tiempo estimado entre 5 y 10 días hábiles dependiendo del código postal. El fabricante Impercaucho ofrece garantía oficial de 12 años contra goteras siempre que la aplicación se realice según el procedimiento recomendado en la ficha técnica del producto.

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