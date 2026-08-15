Costco remata el teléfono celular Samsung Galaxy A27 de 128GB por menos de $5,000 pesos y la oferta caduca el 17 de agosto

Costco tiene en promoción el Samsung Galaxy A27 de 128 GB en color rosa claro, con un precio de $4,599 pesos y un ahorro de $1,400 frente a su costo original. La oferta incluye envío y está vigente por tiempo limitado.

El equipo cuenta con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, sistema operativo Android 16 y resistencia al agua, además de grabación de video en resolución 4K. Es un modelo liberado, por lo que funciona con cualquier compañía telefónica.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A27 en Costco y hasta cuándo está la oferta?

Según la ficha del producto en Costco, el Samsung Galaxy A27 bajó de $5,999 a $4,599 pesos, lo que representa un ahorro de $1,400. El precio es válido del 12 al 17 de agosto de 2026, y está limitado hasta agotar existencias.

La compra incluye envío, y el modelo disponible es el de color rosa claro. Vale aclarar que el equipo no incluye audífonos, según especifica la propia ficha, y viene liberado.

Samsung Galaxy A27 La oferta de Costco está vigente hasta el 17 de agosto o hasta agotar existencias. (Costco)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A27 disponible con descuento en Costco?

De acuerdo con Costco, el Galaxy A27 tiene una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FHD+, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. El equipo tiene un perfil delgado de 7.8 mm, acabado de cristal brillante y resistencia al agua. Incluye batería de 5,000 mAh con hasta 23 horas de reproducción de video y carga rápida que alcanza el 45% en 30 minutos.

La cámara frontal de este modelo de Samsung es de 12 MP y una cámara triple trasera compuesta por un lente gran angular de 50 MP, uno ultra ancho de 5 MP y uno macro de 2 MP. Cuenta con zoom digital de 10x y graba video en UHD 4K a 30 fps. Todo esto se traduce en fotos y videos brillantes y nítidos, según indica la descripción del producto en Costco.

Además, promete hasta 6 actualizaciones de sistema operativo y 6 años de actualizaciones de seguridad.

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