Influencer de tecnología revela el truco de Samsung para mejorar la imagen de tu televisor cuando ves deportes

Ver deportes en una televisión grande de Samsung no siempre garantiza que el partido se disfrute mejor. En una jugada rápida, la imagen puede perder detalle, el movimiento puede verse menos claro o el sonido del estadio puede imponerse sobre la narración.

Ante esto, un influencer de tecnología mostró una función de Samsung pensada para partidos de fútbol: Modo Fútbol AI. Se trata de un ajuste con inteligencia artificial que cambia la configuración del televisor para darle más claridad a la imagen y permitir que el usuario elija qué parte del audio quiere destacar.

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¿Cómo disfrutar deportes desde una televisión Samsung?

A través de un video publicado en su cuenta oficial, el tiktoker @kalextek mostró cómo aprovechar algunas funciones de la marca en su televisor MiniLED M80H de 75 pulgadas. En la grabación, presionó el botón de comando de voz del control remoto y dijo “Activa modo fútbol”, lo que provocó que el equipo ajustara automáticamente la imagen para resaltar elementos como el balón y los uniformes de los jugadores.

Más adelante, volvió a utilizar el comando de voz para solicitar: “Aumenta el volumen de los comentaristas y disminuye el del estadio”. Tras la orden, el televisor modificó la configuración de audio para dar mayor protagonismo a las narraciones y análisis de la transmisión, reduciendo el ruido ambiente del encuentro.

¿Qué hace el Modo Fútbol con IA de Samsung?

De acuerdo con el soporte oficial de Samsung México, el Modo AI Soccer o Modo Fútbol AI optimiza imagen y sonido mediante análisis de inteligencia artificial en tiempo real.

Esta función puede ayudar a:

Hacer más vivo el color del césped

Mejorar la saturación de los uniformes

Dar más contraste a la imagen

Distinguir mejor el balón

Ajustar el sonido del partido

Mejorar la claridad de los comentaristas

Además, Samsung señala que los modelos 2026 incluyen un Controlador de sonido AI Soccer, con el que se puede ajustar por separado el volumen de las voces de los comentaristas y el sonido de fondo.

¿Cómo activar el modo fútbol en una TV Samsung?

El acceso puede variar según el modelo, pero Samsung indica que el Modo AI Soccer o Modo Fútbol AI se puede activar desde el menú de configuración del televisor. La ruta general es:

Abrir Configuración

Entrar a Todos los ajustes

Seleccionar Funciones avanzadas

Buscar Configuración del AI Soccer Mode

Activar la función

En algunos modelos con Modo AI Soccer Pro, el televisor puede reconocer automáticamente un partido de fútbol y ajustar la imagen y el sonido sin que el usuario lo haga manualmente.

¿Qué sonido puedes ajustar durante el partido?

Uno de los puntos más llamativos del truco es el control de audio. En televisores compatibles, el usuario puede elegir si quiere escuchar con mayor fuerza la narración o el ambiente del estadio.

Esto puede servir si:

El ruido del estadio tapa a los comentaristas

Se quiere escuchar más la narración

Se prefiere sentir más el ambiente del público

El partido tiene música, gritos o efectos demasiado altos

Se busca una experiencia más parecida a estar en el estadio

Samsung explica que su AI Sound Controller Pro analiza el audio en tiempo real y separa voces, música y efectos para que el usuario pueda ajustar lo que más le interesa escuchar.

¿Qué televisores Samsung tienen esta función?

No todos los televisores Samsung tienen Modo Fútbol con IA. De acuerdo con Samsung México, la disponibilidad depende del modelo, la región y la versión del software.

Entre los modelos señalados por la marca están:

Modo AI Soccer Pro: QN990H, QN950F, R95H, S95H, S90H y LS03HW

QN990H, QN950F, R95H, S95H, S90H y LS03HW Modo AI Soccer: QN900F, R90H, S85H a M80H, U9000H y LS03HE

QN900F, R90H, S85H a M80H, U9000H y LS03HE Pantalla Mini LED 4K M70H Vision AI Smart TV 2026: modelo de 75 pulgadas equivalente a 189 centímetros, con Modo Fútbol, procesador Mini LED 4K resolución 4K y sistema Tizen Smart TV

¿Qué revisar antes de buscar el modo fútbol?

Samsung también advierte que el botón, el funcionamiento y la disponibilidad pueden cambiar según el modelo.

Para comprobarlo, revisa:

El modelo exacto de la televisión

Si tiene Modo AI Soccer o Modo AI Soccer Pro

Si el software está actualizado

Si aparece la opción en Funciones avanzadas

Si tienes sesión iniciada en una cuenta Samsung, cuando el modelo lo requiera

Si la función está disponible en tu región

Si el menú no aparece, no necesariamente significa que la televisión tenga una falla. Puede tratarse de un modelo sin esa función o de una versión que usa otro modo de imagen y sonido para deportes.

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