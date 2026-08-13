Walmart remata la pantalla Samsung de 58 pulgadas Smart TV Crystal UHD 4K con calidad de imagen superior

La Samsung Smart TV Crystal UHD 4K de 58 pulgadas ofrece imágenes vibrantes y detalladas gracias a Dynamic Crystal Color y su procesador Crystal 4K. Su diseño delgado, acabado metálico y sistema Tizen completan una experiencia de entretenimiento moderna y versátil, de acuerdo con información del portal de Walmart.
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Pantalla Samsung 58 pulgadas precio
Walmart tiene en oferta la pantalla Samsung Crystal UHD 4K de 58 pulgadas, modelo UN-58U8000, con un descuento de $1,288 pesos.
De acuerdo con la información proporcionada, el televisor pasó de 8 mil 587 a 7 mil 299 pesos, lo que representan un ahorro de aproximadamente 15%.
Para quienes prefieren financiar la compra, Walmart señala la posibilidad de pagar a hasta 13 meses sin intereses, con mensualidades de 561.46 pesos. Puedes conseguir la oferta aquí.
Pantalla Samsung 58 pulgadas características
- Pantalla de 58 pulgadas con tecnología Dynamic Crystal Color para mil millones de tonos de color
- Procesador Crystal 4K que optimiza cada escena para una calidad de imagen superior
- Resolución 4K que ofrece imágenes nítidas y vibrantes
- Diseño elegante y delgado con acabado MetalStream que mejora cualquier espacio
- Sistema operativo Tizen que permite acceso a aplicaciones de streaming y entretenimiento inteligente
- Compatible con otros dispositivos y accesorios Samsung para una experiencia completa
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