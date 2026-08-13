Cristian “N”, alias “El Vikingo”, fue detenido por su presunta participación en extorsiones contra productores de aguacate en Michoacán.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades, “El Vikingo” tendría vínculo con la célula delictiva conocida como “Los Rs”, uno de los grupos armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

🚨#AlertaADN#OGH | 🔴 Autoridades de Michoacán confirmaron la detención del boxeador Cristian “N”, alias “El Vikingo”, relacionado con el cobro de piso y extorsiones a bares, comercios y empresarios del sector aguacatero https://t.co/XUs0QJpJXf pic.twitter.com/pxxgR9lVU2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Detención de “El Vikingo”; acciones contra la extorsión

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán anunció la detención de Cristian “N” y recalcó su importancia en las acciones contra la extorsión.

“La detención de Cristian “N”, alias “El Vikingo”, representa un resultado relevante de las acciones que se mantienen en Michoacán para combatir la extorsión”, destacó la dependencia.

🚨La detención de Cristian “N”, alias “El Vikingo”, representa un resultado relevante de las acciones que se mantienen en Michoacán para combatir la extorsión.



El detenido es relacionado con cobros de piso y extorsiones a bares, comercios y empresarios del sector aguacatero. 🥑 pic.twitter.com/Fgt45UolSN — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) August 13, 2026

Y es que “El Vikingo” estaba relacionado con presuntos cobros de piso y extorsiones a bares, comercios y empresarios del sector aguacatero en Michoacán.

Según informan, labores de vigilancia permitieron ubicar a Cristian “N” en la localidad de Tiamba, municipio de Uruapan. Los elementos de seguridad siguieron el vehículo en el que se transportaba para después, concretar la captura.

De acuerdo con los reportes, Cristian “N” iba acompañado de varias personas armadas al momento de la detención. Además, se le aseguraron cartuchos de uso exclusivo del Ejército, un arma de fuego y dosis de metanfetamina.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, detalló: “es el que generaba las extorsiones. Citaba a los aguacateros, a los comerciantes de bares y a los comerciantes directamente de los cobros”.

El funcionario agregó que “El Vikingo” confesó operar bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala “El R1”, detenido el 30 de julio.

¿Quién es “El Vikingo”? Detenido por presunta extorsión

Cristian “N” comenzó a boxear desde los 13 años en Uruapan, posteriormente, se mudó para ser entrenado en un gimnasio de Jalisco donde siguió su formación hasta convertirse en profesional.

“El Vikingo”, apodo obtenido por ser fanático de la mitología nórdica, fue campeón estatal en dos ocasiones en Michoacán, previo a su debut como profesional.

Su récord como pugilista profesional quedó en 8 victorias, 3 derrotas y 1 empate luego de 12 combates como profesional, los cuales disputó entre 2021 y 2025.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.