Con más de 11 mil pesos de descuento, Walmart remata la pantalla Samsung MiniLed de 85 pulgadas 4K Smart TV

¿Quieres renovar tu televisión? Todos aquellos consumidores que estén por renovar su centro de entretenimiento tienen una nueva oportunidad de ahorro. Walmart lanzó una atractiva promoción en la pantalla Samsung Mini LED M70H 4K Smart TV de 85 pulgadas, uno de los modelos más destacados de la marca surcoreana.

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Pantalla Samsung de 85 pulgadas precio

La pantalla, que originalmente tenía un precio de 31,599 pesos ahora puede adquirirse por 19,990 pesos, lo que representa un descuento de 11,609 pesos, equivalente a una reducción cercana al 37% sobre su precio habitual.

Además del descuento directo, la tienda ofrece la posibilidad de pagar el televisor en hasta 20 meses sin intereses, con mensualidades de 999.50 pesos. Puedes conseguirla aquí.

Pantalla Samsung de 85 pulgadas características

Motor de Imagen Mini LED: Utiliza un procesador especializado para gestionar la retroiluminación y optimizar la calidad visual en resolución 4K.

Gestión de Iluminación: Incorpora Mini LED HDR y un sistema de atenuación suprema (Supreme Mini LED Dimming) para mejorar el contraste y el detalle en zonas oscuras y brillantes.

Optimización de Contraste: Incluye un potenciador de contraste dedicado para generar imágenes con mayor profundidad y realismo.

Fluidez de Movimiento: Cuenta con tecnología Motion Xcelerator, diseñada para suavizar las transiciones de imagen en escenas de acción o deportes.

Escalado de Imagen: Integra funciones de 4K Upscaling para mejorar la nitidez de contenidos que originalmente tienen una resolución inferior.

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