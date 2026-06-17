El error que comete casi todo el que compra una pantalla nueva en México: antes de empezar a mirar debes cambiar este ajuste

Estrenar una televisión suele significar mejores colores, más resolución y acceso a nuevas tecnologías. Sin embargo, hay un detalle que pasa desapercibido para la mayoría de las personas y que puede afectar directamente la experiencia desde el primer día de uso: la configuración de imagen.

En su gran mayoría, y previo a su compra, las pantallas están configuradas de la misma manera con la finalidad de “lucir” de acuerdo con la iluminación y espacio de la tienda donde se compre. El problema es que esos parámetros no necesariamente ofrecen la mejor calidad cuando el equipo ya está instalado en casa.

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¿Cuál es el ajuste de tu pantalla que conviene cambiar primero?

La configuración que más influye en la imagen suele encontrarse en el apartado “Modo de imagen”. Dependiendo de la marca, es común encontrar opciones como:

Vivid

Dynamic

Estándar

Cinema

Movie

Filmmaker Mode

De acuerdo con análisis de RTINGS y Consumer Reports, los modos más brillantes suelen exagerar los colores y elevar el brillo para captar la atención en entornos comerciales. En una sala o habitación convencional, esto puede traducirse en tonos poco naturales y una imagen más cansada para la vista.

Por esa razón, los especialistas recomiendan probar configuraciones como Cinema, Movie o Filmmaker Mode, que buscan mostrar el contenido con una apariencia más equilibrada y cercana a la intención original de quienes lo produjeron.

¿Qué modo de imagen funciona mejor según lo que ves en la pantalla?

No existe una configuración universal para todos los usuarios. La mejor opción depende tanto del contenido como del lugar donde se encuentra el televisor.

Para películas y series, medios especializados como Tom’s Guide y RTINGS señalan que los modos Cinema o Movie suelen ofrecer mejores resultados porque reducen parte del procesamiento artificial de la imagen y muestran colores más realistas.

En el caso de los videojuegos, muchas marcas incorporan un Modo Juego. Este ajuste está pensado para reducir el tiempo de respuesta entre el control y la pantalla, algo especialmente útil en títulos competitivos o de acción rápida.

Los eventos deportivos suelen representar un escenario distinto. Algunas personas prefieren incrementar ligeramente el brillo para facilitar la visibilidad en transmisiones con mucho movimiento, aunque los expertos recomiendan evitar configuraciones extremas que alteren demasiado los colores.

La iluminación de tu casa también cambia la experiencia

Uno de los errores más frecuentes es utilizar la misma configuración durante el día y la noche. La cantidad de luz presente en una habitación puede modificar por completo la percepción de la imagen.

Samsung explica en sus recomendaciones oficiales que los modos más luminosos pueden resultar útiles en espacios con grandes ventanas o iluminación intensa, donde los reflejos dificultan la visualización del contenido.

Por el contrario, cuando se ve televisión por la noche o en habitaciones con poca luz, los perfiles Cinema o Movie suelen ofrecer una experiencia más cómoda, además de evitar que el brillo excesivo termine provocando fatiga visual tras varias horas de uso.

Configura tu televisor según donde lo coloques. En sitios amplios y con gran iluminación, conviene aumentar el brillo e intensidad. (Gemini)

Los ajustes de la pantalla que muchos modifican mal

Después de seleccionar el modo de imagen adecuado, existen otros parámetros que también merecen atención. Entre ellos destacan:

brillo

contraste

saturación de color

nitidez

Uno de los errores más comunes consiste en aumentar la nitidez al máximo con la idea de obtener una imagen más detallada. Sin embargo, especialistas en calibración advierten que esto puede generar contornos artificiales y texturas poco naturales, especialmente en películas y series de alta calidad.

Algo similar ocurre con el color. Un nivel excesivo puede hacer que la imagen luzca impactante a primera vista, pero también puede provocar tonos irreales en rostros, paisajes y escenas oscuras.

¿Vale la pena ajustar otros parámetros de la pantalla?

Cambiar el modo de imagen suele representar la mejora más evidente y rápida, pero no es el único ajuste que puede optimizar la experiencia visual.

Expertos en calibración recomiendan dedicar algunos minutos a revisar el contraste para adaptarlo a las condiciones específicas de cada hogar. Un ajuste equilibrado permite distinguir mejor los detalles en escenas oscuras y evita que las zonas más iluminadas pierdan definición.

Además, existen herramientas gratuitas disponibles en internet que ayudan a realizar configuraciones básicas sin necesidad de equipos profesionales. Estas pruebas permiten afinar distintos parámetros de forma sencilla para quienes desean obtener el máximo rendimiento de su televisor.

La buena noticia es que ninguna de estas modificaciones requiere gastar dinero adicional. En muchos casos, basta con explorar durante unos minutos el menú de imagen para descubrir que la pantalla que parecía verse bien puede ofrecer una experiencia mucho mejor con unos cuantos cambios.

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