Cachirula y Loojan lanzan beca de 7 mil 500 pesos: estos son los requisitos

Si andas en modo universidad, tareas, exámenes y “¿de dónde voy a sacar para todo?”, Cachirula y Loojan acaban de soltar una noticia que sí nos interesa.

La dupla del reguetón mexa anunció una beca para estudiantes universitarios de Iztapalapa y el apoyo es de 7 mil 500 pesos.

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Sí, leíste bien, mientras ellos ponen a bailar a medio México, también decidieron echarle una mano a quienes andan rifándose para sacar adelante la carrera.

Así que, si estudias en la universidad, vives en Iztapalapa y tu promedio está bastante más arriba que el mínimo aprobatorio, saca la carpeta de documentos, porque aquí te contamos qué necesitas para participar.

¿En qué consiste la beca de Cachirula y Loojan?

La iniciativa contempla un apoyo de 7 mil 500 pesos mensuales para jóvenes universitarios que cumplan con los requisitos de la convocatoria.

El apoyo está dirigido exclusivamente a estudiantes que vivan en Iztapalapa y que puedan comprobar tanto su residencia como su situación académica.

La propuesta surgió directamente de los artistas, quienes explicaron que quieren que el proyecto crezca y pueda ayudar a más jóvenes a continuar con sus estudios.

“Esperamos este proyecto pueda crecer y poder ayudar e inspirar a más jóvenes a seguir con sus estudios”, señalaron.

Y para que nadie diga que esto viene con letra chiquita política, los músicos también aclararon que la beca no está relacionada con ningún partido político u organización.

La iniciativa, dijeron, nace de ellos mismos y de sus ganas de apoyar a jóvenes que están persiguiendo sus sueños.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la beca de Cachirula y Loojan?

Ahora sí viene lo importante, porque una cosa es decir “quiero mi beca” y otra llegar sin papeles y con cara de “¿qué necesitaba traer?”.

Si quieres participar por este apoyo para estudiantes universitarios, necesitas cumplir con lo siguiente:

• Ser estudiante universitario.

• Vivir en Iztapalapa.

• Presentar un comprobante de domicilio vigente.

• Llevar tu boleta oficial o constancia de estudios vigente.

• El documento académico debe presentarse en original, firmado y con sello.

• Tener un promedio de entre 9.5 y 10.

Así que sí, toca sacar ese papelito que tienes guardado quién sabe dónde y revisar que todo esté en orden y si tu promedio es de 9.5 para arriba, esta convocatoria definitivamente merece una revisada.

¿Cuándo y dónde será la entrega de la beca?

Aquí también hay que ponerse pilas, pues, la entrega de la beca de Cachirula y Loojan está programada para el sábado 15 de agosto de 2026, en el Deportivo Francisco I. Madero, ubicado en avenida Telecomunicaciones, colonia Chinampac de Juárez, en Iztapalapa, CDMX.

La cita es a las 4:00 de la tarde.

Y porque aparentemente entregar una beca con puro papeleo no era suficiente, también habrá show en vivo gratuito de Cachirula y Loojan.

¿Quiénes son Cachirula y Loojan?

Si últimamente has escuchado hablar de ellos hasta debajo de las piedras, hay una razón, pues, Cachirula y Loojan forman una de las duplas que están dando de qué hablar dentro del reguetón mexa, con una propuesta que mezcla reguetón, dembow y sonidos electrónicos.

Su proyecto pasó de la escena local a escenarios cada vez más grandes y uno de sus momentos importantes llegó con su participación en Flow Fest 2025.

Pero eso no fue todo, pues en 2026 también llevaron su propuesta hasta Coachella, donde se presentaron ante el público del festival en California.

Y ahora, además del perreo y los escenarios, la dupla decidió apostarle a algo bastante diferente: apoyar a estudiantes universitarios para que puedan continuar con sus carreras.

Así que ya sabes, si estudias, vives en Iztapalapa y tu promedio está entre 9.5 y 10, quizá esta vez el bellakeo venga acompañado de una buena noticia para tu bolsillo.

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