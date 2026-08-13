Cristian Castro presume su pase directo a la UNAM; esto dice la prepa W en la que estudió

Cristian Castro se graduó de la preparatoria a los 51 años y lo festejó con sus fans y con una invitada muy especial, su madre, la actriz y conductora, Verónica Castro. El famoso no solo presumió que logró concluir con su educación de bachillerato sino que también aseguró que tiene pase directo a la UNAM.

Este comentario generó polémica en redes sociales, pues sucede en un contexto en el que la Máxima Casa de Estudios aplicará un Examen de Control a los aspirantes a nivel licenciatura. luego de que se detectaron irregularidades en el Examen de Admisión en línea. Te contamos los detalles.

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¿Qué estudió Cristian Castro?

En entrevista con Pati Chapoy en Ventaneando, el cantante Cristian Castro explicó que terminar la preparatoria fue un paso muy importante del cual se siente muy orgulloso. El famoso explicó que estudiaba el primer año de bachillerato cuando comenzó su carrera artística. No obstante, el rotundo éxito de su primer disco y las presentaciones que generó lo obligaron a dejar sus estudios.

Sin embargo, terminar el bachillerato era un proyecto que había quedado inconcluso.

“Me distraje muchísimo, pero tenía tanta angustia junto con mi abuela. Queríamos lograr esto junto con mi madre también, y yo tenía ese pendiente, ¿no?”, le contó a Pati Chapoy.

Por esta razón, su graduación en la Prepa W fue un momento muy especial que no dudó en compartir con su famosa madre.

Cristian Castro revelaría en qué universidad privada estudiaría

Tras terminar su bachillerato, Cristian Castro reveló que le gustaría estudiar la carrera de Diseño Industrial y aseguró que como su escuela estaba incorporada a la UNAM contaba con pase directo.

No obstante, el intérprete de “No podrás” señaló que si tuviera que elegir una universidad privada elegiría el TEC de Chihuahua.

¿Cristian Castro sí tiene pase directo a la UNAM?

El cantante insistió en varias oportunidades que contaba con pase directo para ingresar a una licenciatura de la UNAM, un comentario que generó polémica en redes sociales, pues la escuela en la que estudió el bachillerato no es un plantel de la Máxima Casa de Estudios.

Al respecto, personal de la Prepa W señaló que se trata de una escuela cuyo plan de estudios está incorporado a la UNAM; sin embargo, las escuelas incorporadas no cuentan con el pase directo del que gozan los alumnos de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

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