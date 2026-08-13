¿Cuál es el celular Motorola más nuevo? Características y precio en agosto 2026

En mayo de 2026, Motorola presentó en México una ampliación de su portafolio premium con la llegada de la familia Razr y el nuevo Motorola Edge 70 pro. Estos equipos, junto con el motorola signature y los moto buds 2 plus Collection, representan lo más reciente de la marca en el país.

Tras estos lanzamientos, el Motorola razr fold, el razr 70 ultra y el razr 70, que renuevan la línea de plegables de la compañía, y el edge 70 pro, presentado como el primer smartphone bajo el concepto Collections by Motorola, son los celulares más nuevos de la marca en 2026.

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¿Cuáles son las características de los celulares más nuevos de Motorola?

El motorola edge 70 pro se presenta como el más delgado y ligero de su categoría, con un perfil de 7.19 mm de grosor logrado mediante fibra de vidrio y un diseño de cuatro curvas. Es el primer dispositivo bajo el enfoque Collections by Motorola, con acabados inspirados en materiales como seda, madera, lana y acetato, y una paleta de colores desarrollada junto a Pantone.

El equipo integra un sistema de cuatro cámaras de 50 MP, algo “único en su segmento”, sostuvo Motorola en un comunicado. Su batería es de 6,500 mAh, con hasta dos días de autonomía, 78 horas de reproducción de música, 29 horas de video continuo y 26 horas de gaming.

Además, el 20 de mayo de 2026 la marca presentó al motorola razr fold, el motorola razr 70 ultra y el motorola razr 70, una nueva generación de plegables que combina diseño refinado, rendimiento avanzado e inteligencia artificial, pensada para distintos perfiles de usuario.

Por un lado, el razr fold está pensado para maximizar la productividad y la creatividad y su cámara fue clasificada como la número uno en el segmento de plegables por DXOMARK. Por otro lado, el motorola razr 70 ultra cuenta con pantalla externa de 4”, cómoda para acceder a notificaciones y funciones clave sin necesidad de abrir el dispositivo, y pantalla interna de 7”, sistema de cámaras de 50 MP, con lente ultra gran angular. Finalmente, el motorola razr 70 incluye “pantalla externa de 3,6” con experiencias completas y una pantalla interna de 6,9”, equilibrando funcionalidad, tamaño y experiencia multimedia con sonido Dolby”.

¿Cuál es el precio de los celulares más nuevos de Motorola en México?

Conforme a los precios publicados en el sitio web oficial de Motorola México, el valor de los celulares más nuevos en agosto de 2026 son:

motorola edge 70 pro: $15,999 (actualmente con rebaja sobre su precio original)

(actualmente con rebaja sobre su precio original) motorola razr fold: $49,999

motorola razr 70 ultra: $29,999

motorola razr 70 de 256 gb: $14,999 (precio original: $17,999)

(precio original: $17,999) motorola razr 70 de 512 gb: $19,999 (valor original: $20,999)

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