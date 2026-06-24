Bodega Aurrera lanza a precio de regalo pantalla Samsung The Frame 55″ 4K con Anti Reflejo y Alexa Integrado

La pantalla Samsung The Frame de 55 pulgadas está disponible en Bodega Aurrera a precio de regalo. El dispositivo destaca entre otros de su tipo por su pantalla mate anti reflejos y su diseño minimalista y moderno.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung The Frame 55″ en Bodega Aurrera?

El precio actual de la pantalla Samsung The Frame en Bodega Aurrera es de $40,384.90 pesos en un solo pago.

Los interesados en comprar el electrodoméstico también pueden adquirirlo en mensualidades fijas. Para ello, las opciones disponibles en Bodega Aurrera son:

BBVA:

3 meses de $20,192.45 (precio total $60,577.35)

de $20,192.45 (precio total $60,577.35) 12 meses de $5,048.11 (total $60,577.35)

CrediBodega:

4 meses de $17,668.40 (total $70,673.58)

de $17,668.40 (total $70,673.58) 18 meses de $3,926.31 (total $70,673.58)

Pantalla Samsung Pantalla Samsung The Frame 55" disponible en Bodega Aurrera a $40,384.90 pesos. (Bodega Aurrera)

¿Qué tiene la Samsung The Frame 55″ que la hace diferente a otras pantallas 4K?

La pantalla Samsung The Frame es una QLED 4K que destaca por su diseño. Su pantalla mate anti reflejo permite disfrutar el contenido y las texturas de las obras de arte sin distracciones visuales.

Con el Modo Arte, cuando la pantalla está apagada muestra obras de arte o fotos personales, funcionando como una pieza decorativa dentro del hogar. Tanto es así, que su diseño de marco moderno, elegante y minimalista está pensado para integrarse con la decoración del hogar.

Otras especificaciones técnicas de este modelo disponible en Bodega Aurrera son:

HDR 10+

Tecnología QLED

Frecuencia de actualización 120Hz

FreeSync Premium

Puertos HDMI x4

Puertos USB x2

Bixby Assistant

Alexa Integrado

Sistema Tizen

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