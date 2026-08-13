Banda El Recodo está de luto: ¿De qué murió el hijo de Don Cruz Lizárraga?

El mundo del regional mexicano está de luto, luego de que se diera a conocer la muerte de Alberto “Betón” Lizárraga, exintegrante de Banda El Recodo e hijo de su fundador, Don Cruz Lizárraga, murió a los 75 años.

La noticia fue compartida este miércoles 12 de agosto por su hijo, José Cruz Lizárraga, quien dedicó un mensaje a su padre y recordó tanto su trayectoria musical como el papel que tuvo dentro de su familia.

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La muerte de Alberto Lizárraga representa una pérdida para la llamada Dinastía Lizárraga, una familia estrechamente ligada a la historia de la música de banda en México.

¿De qué murió Alberto “Betón” Lizárraga?

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer públicamente la causa de muerte de Alberto “Betón” Lizárraga.

Su hijo José Cruz Lizárraga publicó un mensaje en el que habló del duelo que atraviesa y del legado que le dejó su padre.

“Hoy es un día triste para mí. Mi papá murió”, escribió José Cruz, quien también destacó que fue precisamente su padre quien le transmitió el amor por la música y muchas de las enseñanzas que hoy conserva.

Por ahora, cualquier versión sobre una enfermedad o algún padecimiento específico debe tomarse con cautela, pues no existe una causa de muerte confirmada públicamente.

¿Quién fue Alberto “Betón” Lizárraga?

Alberto Lizárraga, conocido como “El Betón”, nació dentro de una de las familias más importantes de la música de banda sinaloense.

Su padre, Don Cruz Lizárraga, fundó Banda El Recodo en 1938 y convirtió a la agrupación en uno de los nombres más reconocidos de la música regional mexicana.

Alberto siguió ese camino y durante una etapa de su carrera formó parte de Banda El Recodo, agrupación con la que continuó el legado musical de su familia.

Sin embargo, su historia dentro de la música no terminó cuando dejó El Recodo. Con el paso de los años también desarrolló otros proyectos y fundó Banda Mr. Lobo, con la que continuó trabajando dentro del ambiente de la música de banda.

Su trayectoria también estuvo relacionada con otros proyectos de la familia Lizárraga, entre ellos Banda Los Recoditos y Lizárraga Musical.

Más allá de los escenarios, para su familia “El Betón” fue también una figura fundamental, su hijo lo recordó no solamente como músico, sino como el padre que le enseñó y heredó el amor por la música.

Por ahora, sus familiares han comenzado a despedir a Alberto “Betón” Lizárraga, mientras seguidores de la música sinaloense recuerdan el legado de uno de los integrantes de la familia que ayudó a construir la historia de la banda en México.

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