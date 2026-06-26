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Liverpool remata aire acondicionado Samsung mini split con 40% de descuento y hasta 13 MSI

Liverpool ofrece el aire acondicionado Samsung mini split inverter de 18,000 BTU con un descuento del 42% y hasta 13 meses sin intereses.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

El aire acondicionado Samsung mini split inverter de 18,000 BTU modelo AR40H18D0AMAX está disponible en Liverpool con una rebaja superior al 40%. La oferta incluye envío gratis a todo el país y posibilidad de pago en meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el aire acondicionado Samsung en Liverpool y cómo pagarlo a meses?

El precio actual de este modelo de aire acondicionado Samsung en Liverpool es de $8,467.42. El valor actual es un 42% menor al precio original, por lo que el ahorro es de $6,131.58.

Las opciones de pago con tarjetas Liverpool incluyen:

  • 6 MSI de $1,654.55
  • 9 MSI de $1,103.04
  • 13 MSI de $763.64
  • 20 MSI de $525.56

Con otras tarjetas (Visa y Mastercard) aplican hasta 9 MSI.

Aire acondicionado El Samsung mini split inverter de 18,000 BTU está disponible en Liverpool con más de 40% de descuento. (Liverpool)

¿Qué características tiene el aire acondicionado Samsung mini split inverter de 18,000 BTU?

El equipo disponible en Liverpool es de solo frío, opera a 220V y tiene una capacidad de enfriamiento y calefacción de 18,000 BTU. Su tecnología Inverter permite el ajuste automático de temperatura para mayor eficiencia energética. Cuenta con 3 velocidades, modo sleep, deshumidificador y control remoto incluido.

Otras características técnicas de este aire acondicionado Samsung son:

  • Nivel de ruido: 48 dB
  • Potencia: 3 kW
  • Voltaje: 220 V
  • Periodo de garantía: 1 año
  • Garantía compresor/motor: 5 años
  • Certificaciones: Norma Oficial Mexicana

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