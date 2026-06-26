Liverpool remata aire acondicionado Samsung mini split con 40% de descuento y hasta 13 MSI

El aire acondicionado Samsung mini split inverter de 18,000 BTU modelo AR40H18D0AMAX está disponible en Liverpool con una rebaja superior al 40%. La oferta incluye envío gratis a todo el país y posibilidad de pago en meses sin intereses.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cuánto cuesta el aire acondicionado Samsung en Liverpool y cómo pagarlo a meses?
El precio actual de este modelo de aire acondicionado Samsung en Liverpool es de $8,467.42. El valor actual es un 42% menor al precio original, por lo que el ahorro es de $6,131.58.
Las opciones de pago con tarjetas Liverpool incluyen:
- 6 MSI de $1,654.55
- 9 MSI de $1,103.04
- 13 MSI de $763.64
- 20 MSI de $525.56
Con otras tarjetas (Visa y Mastercard) aplican hasta 9 MSI.
¿Qué características tiene el aire acondicionado Samsung mini split inverter de 18,000 BTU?
El equipo disponible en Liverpool es de solo frío, opera a 220V y tiene una capacidad de enfriamiento y calefacción de 18,000 BTU. Su tecnología Inverter permite el ajuste automático de temperatura para mayor eficiencia energética. Cuenta con 3 velocidades, modo sleep, deshumidificador y control remoto incluido.
Otras características técnicas de este aire acondicionado Samsung son:
- Nivel de ruido: 48 dB
- Potencia: 3 kW
- Voltaje: 220 V
- Periodo de garantía: 1 año
- Garantía compresor/motor: 5 años
- Certificaciones: Norma Oficial Mexicana
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.