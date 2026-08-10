Walmart tiene la computadora Apple MacBook Pro 14″ de 512 GB SSD con chip M1 Pro en 12 MSI para la vuelta a clases

Apple mantiene disponible dentro del catálogo Walmart mexicano una de sus configuraciones profesionales más reconocidas del ecosistema Mac. El Apple MacBook Pro 14 pulgadas con chip M1 Pro, 16 GB RAM y 512 GB SSD en color Gris Espacial cuesta actualmente $32,999 pesos en el catálogo del retailer.
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Walmart procesa financiamiento a 12 mensualidades sin intereses de $2,749.92 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. El servicio Pickup habilita recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada del modelo.
Qué caracteriza al MacBook Pro 14 con chip M1 Pro dentro del catálogo Mac
Apple posiciona la línea MacBook Pro como su segmento profesional destinado a desarrolladores, fotógrafos, editores de video, productores musicales, científicos y creadores contenido con requerimientos de máxima potencia sostenida y calidad visual profesional.
Estas son las especificaciones técnicas del Apple MacBook Pro 14 M1 Pro según ficha oficial Apple:
- Fabricante y modelo: Apple MacBook Pro 14 pulgadas (2021) — variante MKGP3LL/A en acabado Space Gray (Gris Espacial).
- Chip: Apple M1 Pro con arquitectura ARM Silicon primera generación profesional.
- CPU: 8 núcleos (6 rendimiento + 2 eficiencia) a 3.2 GHz.
- GPU: 14 núcleos dedicados al procesamiento gráfico.
- Neural Engine: 16 núcleos para tareas de inteligencia artificial y machine learning.
- Memoria unificada: 16 GB compartida entre CPU + GPU + Neural Engine con ancho de banda hasta 200 GB/s.
- Almacenamiento: 512 GB SSD interno con velocidades de lectura/escritura profesionales.
- Pantalla: 14.2 pulgadas Liquid Retina XDR con resolución nativa 3024 x 1964 píxeles + más de 1,000 millones de colores + XDR con brillo máximo 1600 nits + ProMotion adaptativo hasta 120 Hz.
- Batería: 69.6 Wh con hasta 17 horas de navegación web + 21 horas reproducción video según pruebas oficiales Apple.
- Puertos: 3 x Thunderbolt 4 (USB-C) + HDMI + SDXC + MagSafe 3 + jack combinado 3.5mm.
- Audio: sistema de seis altavoces con Dolby Atmos + Spatial Audio + estudio de calidad.
- Cámara web: FaceTime HD 1080p con procesamiento de imagen mejorado.
- Teclado: Magic Keyboard retroiluminado con Touch ID + trackpad Force Touch.
- Chasis: aluminio unibody Space Gray con acabado profesional.
Forma de envío en Walmart y garantía Apple
Walmart despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. Tiempo estimado de entrega entre 3 y 7 días hábiles.
El equipo cuenta con 12 meses de garantía oficial Apple México cubriendo defectos de fabricación del chip M1 Pro, pantalla Liquid Retina XDR, batería de iones de litio, teclado Magic Keyboard con Touch ID, trackpad Force Touch, puertos y componentes electrónicos internos. Apple ofrece cobertura extendida AppleCare+ contratable durante los primeros 60 días posteriores a la activación del dispositivo con protección contra daños accidentales + soporte técnico prioritario 24/7. Walmart respeta política de devolución dentro de 30 días posteriores a la recepción siempre que el equipo no haya sido configurado con Apple ID y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos (adaptador USB-C 67W o 96W según variante + cable USB-C a MagSafe 3 + documentación oficial).
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