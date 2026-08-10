Shakira, J Balvin y otros famosos reaccionan al terremoto en Colombia hoy 10 de agosto

Shakira se unió a sus hermanos colombianos, este fatídico lunes 10 de agosto, en el que un fuerte terremoto provocó la muerte de un centenar de personas reportadas hasta el momento. El movimiento telúrico de 7.4 de magnitud derribó edificios en zonas residenciales y causó severas afectaciones en iglesias, hospitales y terminales aéreas de Colombia.

No obstante, la barranquillera no fue la única famosa que reaccionó al terremoto en Colombia. Te contamos los detalles.

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Shakira envía mensaje tras terremoto en Colombia: “Toda mi fuerza y mi amor”

En la mañana de este lunes 10 de agosto, un fuerte sismo sacudió Colombia, siendo las localidades más afectadas. Cali, Manizales y Pereira. De acuerdo con los últimos reportes, al menos 11 personas fallecieron como consecuencia de los derrumbes provocados por el terremoto.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

En este contexto, Shakira acudió a sus redes sociales para enviar un sentido mensaje a sus hermanos colombianos con el que les recordó que su corazón los acompaña en estos momentos tan difíciles.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”, escribió la famosa. “Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”.

J Balvin, Marc Anthony y otros famosos reaccionan al terremoto en Colombia

Shakira no fue la única famosa que emitió un comunicado en sus redes sociales en apoyo a los ciudadanos colombianos que enfrentan hoy las consecuencias de un terremoto de 7.4 de magnitud.

Por su parte, J Balvin envió mucha fuerza a las personas afectadas por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas. El famoso también dejó claro que esperará indicaciones para brindar ayuda.

Famosos reaccionan al terremoto de Colombia J Balvin uy otros famosos reaccionan al terremoto en Colombia. (Instagram)

Otro famoso que expresó su apoyo a Colombia fue Maluma, quien envió un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas. El famoso prometió estar al pendiente para compartir formas de ayudar a las personas afectadas.

El cantante Juanes no solo envió un mensaje de apoyo sino que también ya hizo una donación para el pueblo colombiano e incluso compartió una forma de ayudar a los afectados.

Asimismo, Carlos Vives expresó su solidaridad para quienes viven momentos de angustia tras el fuerte sismo de este lunes. “Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia entera está unida”.

Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia tras el fuerte sismo en nuestro país. Oramos por la seguridad de las familias colombianas, por los heridos y por las comunidades afectadas. Es momento de rodearnos, cuidarnos y apoyarnos unos a otros. Colombia… — Carlos Vives (@carlosvives) August 10, 2026

Famosos comparten momentos de angustia durante el terremoto en Colombia

Uno de los famosos que se encontraban en Colombia, durante el sismo de este lunes 10 de agosto, fue David Bisbal. A través de sus redes sociales, el cantante español compartió con sus seguidores los momentos de angustia que vivió.

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