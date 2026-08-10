Colombiano relata momentos de angustia durante el terremoto de magnitud 7.4 hoy 10 de agosto

Un terremoto de 7.4 de magnitud sorprendió a los colombianos durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico provocó daños severos en la infraestructura y, hasta el momento, se reportan 111 personas fallecidas.

Miles de personas salieron de los inmuebles con la esperanza de ponerse a salvo, entre ellos, William Rivera, quien se encontraba en su domicilio en el Barrio 4 de la Localidad de La Candelaria en Bogotá. Te contamos cuál fue su experiencia durante esos angustiantes minutos.

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Así se vivió el terremoto en Colombia hoy 10 de agosto

El sismo que ocurrió esta mañana en Colombia tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. William Rivera se encontraba en un quinto piso de un edificio ubicado en La Candelaria; sin embargo, a pesar de la distancia, él y su familia también vivieron minutos de horror.

“Se sintió duro, fuerte y muy largo. Se escucharon las sirenas y todas las personas salieron de los edificios”, comentó en entrevista para adn Noticias.

No obstante, los habitantes de dicha localidad de Bogotá se encuentran bien. “Por aquí, gracias a Dios, bien”. Y es que, el señor Rivera recordó que además de que Bogotá no se encuentra en una zona sísmica, desde hace varios años se implementó el construccionismo resistente.

Las afectaciones más grandes sucedieron en Cali, Manizales y Pereira.

VIDEOS: Se viven momentos de angustia durante el terremoto en Colombia

Tras ocurrido el siniestro, se viralizaron en redes sociales imágenes del momento justo en el que ocurrió el fuerte terremoto en Colombia. En las imágenes se puede ver la fuerza del sismo que terminó derribando edificios y causando severos daños en hospitales, iglesias y terminales aéreas.

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