Últimos días en México: Motorola remata el Razr 70 de 512 GB por el regreso a clases y la oferta vence el 19 de agosto

El inicio de un nuevo ciclo escolar trae consigo nuevos desafíos, proyectos y metas, y el smartphone se ha vuelto una herramienta indispensable tanto para estudiantes como para profesores, reconoce Motorola México. Teniendo esto en cuenta, la marca ha puesto en rebaja el celular Razr 70 en su versión de 512 GB, con un precio de $19,999 pesos. La promoción, que incluye descuentos en varias líneas de la marca, estará vigente hasta el 19 de agosto de 2026.

Ya sea que lo uses para tomar apuntes, organizar la agenda, crear contenido para presentaciones, mantenerte comunicado o disfrutar de momentos de entretenimiento durante el ciclo lectivo, el Motorola Razr 70 sirve para todo. Esto es lo que tienes que saber sobre el modelo y qué ofrece Motorola como parte de sus ofertas de regreso a clases.

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¿Cuánto cuesta el motorola razr 70 de 512 GB y cómo pagarlo?

Según el comunicado de Motorola México, la versión de 512 GB (con 12 GB de RAM) del Razr 70 bajó de $20,999 a $19,999 pesos, un ahorro de $1,000. Esta promoción corresponde a la segunda etapa de descuentos de regreso a clases, vigente del 6 al 19 de agosto de 2026, y está disponible en motorola.com.mx, Motorola Stores y distribuidores autorizados en todo México.

Según indica el sitio oficial de Motorola, el equipo se puede pagar hasta en 18 meses sin intereses, o hasta 24 meses sin intereses exclusivamente con Citibanamex. La compra incluye envío gratis y un año de garantía. Además, el sitio ofrece la posibilidad de aplicar Motorola Trade In, que permite cambiar un smartphone actual como parte del pago del nuevo equipo.

¿Qué características tiene el Motorola Razr 70 en promoción por el regreso a clases?

El Motorola Razr 70 es un teléfono plegable con pantalla principal Extreme AMOLED de 6.9 pulgadas y pantalla externa de 3.6 pulgadas tipo pOLED. La pantalla principal tiene resolución FHD+ a 120Hz, mientras que la externa es FHD+ a 90Hz. Ambas cuentan con protección Corning Gorilla Glass 7 en la pantalla externa y UTG en la interna.

El equipo tiene 512 GB de almacenamiento y 12 GB de memoria física, con hasta 12 GB adicionales de RAM Boost mediante inteligencia artificial. Funciona con el procesador MediaTek Dimensity 25M+ y sistema operativo Android 16.0.

En cámaras, cuenta con un sistema trasero dual de 50+50 megapíxeles con zoom digital de hasta 10x, y una cámara frontal de 32 megapíxeles.

La batería es de 4,800 mAh, con más de 36 horas de autonomía, según Motorola, carga TurboPower de 30W (que permite energía para todo el día en 15 minutos) y carga inalámbrica. El diseño incluye una bisagra reforzada con titanio y protección IP48 contra polvo y salpicaduras.

En cuanto a conectividad, tiene GPS, Bluetooth 5.4, WiFi 6E, NFC y redes 2G, 3G, 4G y 5G. Usa una ranura Nano SIM más eSIM, con desbloqueo por PIN, huella digital y reconocimiento facial. El sonido cuenta con tecnología Dolby Atmos y dos altavoces, aunque no tiene conector de audífonos.

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