Walmart remata el Samsung Galaxy S25 Ultra de 1 TB Azul Titanio para el Día del Padre con cámara de 200 MP y 15 meses sin intereses

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones flagship Samsung en plena antesala del Día del Padre. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 1 TB en Azul Titanio —versión tope de almacenamiento del flagship Samsung 2025, en su acabado premium— se encuentra disponible en el retailer a $18,999 pesos.

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El esquema de pagos contempla hasta 15 meses sin intereses de $1,266.60 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad que se acomoda al presupuesto familiar para regalo premium de Día del Padre. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el Samsung Galaxy S25 Ultra de 1 TB en Azul Titanio

El Samsung Galaxy S25 Ultra es el modelo flagship dentro de la familia Galaxy S 2025 y se posiciona como el dispositivo más completo del catálogo Samsung. La versión de 1 TB de almacenamiento en color Azul Titanio corresponde al tope de gama de la línea, con la mayor capacidad disponible y uno de los acabados premium exclusivos del catálogo Samsung México. La diferencia técnica frente a las versiones de 256 GB y 512 GB se concentra en el almacenamiento cuatro veces mayor, ideal para usuarios que graban video 8K con frecuencia, descargan grandes bibliotecas de aplicaciones, juegos y contenido offline.

Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB Azul Titanio y Bocina en Walmart Ahorro directo de $17,000. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el Galaxy S25 Ultra:

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles), tasa de refresco 1-120 Hz adaptable, brillo pico de 2,600 nits y protección Corning Gorilla Armor 2.

Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles), tasa de refresco 1-120 Hz adaptable, brillo pico de 2,600 nits y protección Corning Gorilla Armor 2. Diseño: marco de titanio con esquinas redondeadas para identidad unificada en la Galaxy S Series y agarre mejorado, cuerpo más delgado que el S24 Ultra.

marco de con esquinas redondeadas para identidad unificada en la Galaxy S Series y agarre mejorado, cuerpo más delgado que el S24 Ultra. S Pen integrado: incluido de fábrica para tomar notas, dibujar y navegar con precisión.

incluido de fábrica para tomar notas, dibujar y navegar con precisión. Procesador: Snapdragon 8 Elite for Galaxy con núcleo principal de hasta 4.47 GHz, NPU de 45 TOPS para inteligencia artificial y GPU Adreno 830 optimizada para gaming móvil.

con núcleo principal de hasta 4.47 GHz, NPU de 45 TOPS para inteligencia artificial y GPU Adreno 830 optimizada para gaming móvil. RAM: 12 GB LPDDR5X.

12 GB LPDDR5X. Almacenamiento: 1 TB UFS 4.0 (versión cubierta en la oferta Walmart); también disponible en 256 GB y 512 GB.

(versión cubierta en la oferta Walmart); también disponible en 256 GB y 512 GB. Cámara principal: sistema cuádruple con sensor principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 50 MP, telefoto 3x de 10 MP y telefoto 5x de 50 MP.

sistema cuádruple con sensor principal de con OIS, ultra gran angular de 50 MP, telefoto 3x de 10 MP y telefoto 5x de 50 MP. Cámara frontal: 12 MP con HDR para selfies de alta resolución.

12 MP con HDR para selfies de alta resolución. Video: grabación 8K a 30 fps, 4K a 60 fps y 1080p hasta 240 fps.

grabación 8K a 30 fps, 4K a 60 fps y 1080p hasta 240 fps. Galaxy AI: suite completa de inteligencia artificial Samsung con Live Translate, Note Assist, Browsing Assist, Interpreter, Circle to Search, Gemini integrado y resúmenes de llamadas .

suite completa de inteligencia artificial Samsung con . Soporte de software: siete años de actualizaciones Galaxy AI y de sistema One UI garantizadas por Samsung hasta 2032.

garantizadas por Samsung hasta 2032. Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 45W por cable y 15W inalámbrica.

5,000 mAh con carga rápida de 45W por cable y 15W inalámbrica. Conectividad: WiFi 7 , Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, NFC, USB Tipo-C 3.2, soporte satelital nativo.

, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, NFC, USB Tipo-C 3.2, soporte satelital nativo. Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua.

certificación IP68 contra polvo y agua. Lector de huellas: ultrasónico bajo pantalla.

ultrasónico bajo pantalla. Dimensiones y peso: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218 gramos.

162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218 gramos. Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica, complementada con siete años de actualizaciones Galaxy AI y One UI garantizadas por Samsung hasta 2032. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato, descuentos exclusivos y actualizaciones prioritarias del catálogo Galaxy. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto.

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