Spider-Man cumple 64 años: la historia detrás de la creación del Hombre Araña que pocos conocen

Hace 64 años apareció por primera vez Spider-Man, uno de los personajes más importantes de la historia de los cómics. Peter Parker debutó en Amazing Fantasy #15 publicado en agosto de 1962, y desde entonces el Hombre Araña se convirtió en uno de los grandes símbolos de Marvel.

Pero detrás de aquella primera aparición existe una pregunta que todavía genera debate entre aficionados: ¿Quién creó realmente, Spider-Man, Stan Lee o Steve Ditko?

La respuesta oficial de Marvel es clara: ambos son reconocidos como sus creadores. En los últimos créditos de Amazing Fantasy #15 Stan Lee aparece como guionista, mientras que Steve Ditko figura como dibujante a lápiz, y entintador.

Happy Birthday Spider-Man!! 🕷️🎂



Spidey's first appearance in Marvel's "Amazing Fantasy" #15 comic was published August 10, 1962, and is also the birth date that appears on Peter Parker's passport in CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR and SPIDER-MAN: FAR FROM HOME!#spiderman… pic.twitter.com/bahQTUQhjJ — MCU Portal (@MCU_Portal) August 10, 2026

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¿Qué aportó Stan Lee a Spider-Man?

Lee fue el responsable del guion de la historia que presentó a Peter Parker, un adolescente que obtiene poderes después de ser mordido por una araña radiactiva y que debe enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones.

La historia también introdujo uno de los elementos fundamentales del personaje: su vida como joven con problemas cotidianos mientras intenta convertirse en héroe.

¿Qué hizo Steve Ditko en el Hombre Araña?

Por otra parte, Ditko fue fundamental para convertir aquella idea en una imagen que terminaría siendo reconocida en todo el mundo. Diseñó y dibujó visualmente Spider-Man y a Peter Parker en su debut, además de establecer buena parte del estetica que definiría el personaje.

La colaboración entre ambos fue parte del llamado Marvel Method, una forma de trabajo en la que escritor y artista podrían intervenir de manera importante en la construcción de la historia.

‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ is now the biggest Hollywood film of all time in India. pic.twitter.com/DA4SdHNoiG — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) August 10, 2026

Por eso, más que elegir entre Lee o Ditko, la historia editorial apunta a una conclusión: Spider-Man nació de una colaboración creativa.

Y quizá ahí esta parte de su magia: dos talentos diferentes ayudaron a construir al héroe, que terminó conquistando generaciones; ¿Para ti, quién tuvo mayor peso en la creación del Hombre Araña, Stan Lee o Steve Ditko?

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