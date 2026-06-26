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Bodega Aurrera rebaja con casi 50% de descuento la pantalla Samsung de 98 pulgadas 4K Ultra HD con hasta 20 MSI

Bodega Aurrera ofrece esta pantalla Samsung de 98 pulgadas con un ahorro de más de 36 mil pesos y opciones de hasta 20 meses sin intereses.

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

La pantalla Samsung TV LED de 98 pulgadas UN98DU9000FXZX está disponible en Bodega Aurrera con una rebaja de casi 50%, con envío sin costo y meses sin intereses (MSI). El aparato se distingue por su tecnología Motion Xcelerator 120 Hz, que da claridad de movimiento para el contenido de juegos.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 98 pulgadas en Bodega Aurrera y cómo pagarla a meses?

El precio actual de la pantalla Samsung de 98 pulgadas es de $38,990, con un ahorro de $36,009 sobre el precio original de $74,999. Además de la rebaja del 50%, Bodega Aurrera dispone de opciones de pago en mensualidades:

  • 3 meses de $12,996.67
  • 6 meses de $6,498.33
  • 9 meses de $4,332.22
  • 18 meses de $2,166.11
  • 20 meses de $1,949.50 (exclusivo BBVA)
Rebaja La pantalla Samsung de 98 pulgadas bajó de $74,999 a $38,990 en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene la pantalla Samsung de 98 pulgadas disponible en Bodega Aurrera?

La pantalla Samsung UN98DU9000FXZX cuenta con resolución 4K, tecnología LED y frecuencia de actualización de 120 Hz con Motion Xcelerator. Opera con el sistema Tizen e incluye Samsung TV Plus con canales de TV en vivo gratuitos y Gaming Hub para juegos en la nube. También permite administrar actividades diarias con Daily+ y controlar dispositivos inteligentes desde la pantalla con SmartThings.

Entre sus funciones de audio destaca Q-Symphony, que permite que los altavoces de la barra de sonido y del televisor funcionen simultáneamente sin silenciar los del televisor. Incluye también tecnología PurColor para colores vibrantes y escalado 4K para contenido que no sea nativo en esa resolución.

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