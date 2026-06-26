Confirmado por Samsung: esto es lo que debes hacer si tu Galaxy muestra ícono de gota de agua y no carga

El ícono de gota de agua en un Samsung Galaxy no es una falla: es una función de protección. El dispositivo integra sensores que detectan humedad en el puerto de carga y bloquean automáticamente la carga para evitar cortocircuitos o corrosión en los componentes internos.

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¿Qué hacer cuando el Samsung Galaxy muestra el ícono de gota de agua?

Según Samsung, si tu Galaxy muestra un ícono de gota de agua, los pasos recomendados para resolver el problema son:

Secar el equipo con un paño suave

con un paño suave Dejarlo en un lugar ventilado

en un Evitar conectarlo hasta que esté completamente seco

hasta que esté completamente seco Reiniciar el dispositivo si el aviso continúa

Es importante tener en cuenta que el ícono puede aparecer aunque el teléfono no haya tenido contacto directo con el agua, ya que el sensor también se activa en ambientes con alta humedad.

Samsung recomienda secar el Galaxy con un paño suave y dejarlo en un lugar ventilado antes de volver a cargarlo. (Samsung)

¿Qué hacer si el ícono de gota de agua no desaparece aunque el Galaxy esté seco?

Si el dispositivo está completamente seco pero el ícono persiste, Samsung recomienda borrar la memoria caché de USB. El paso a paso es el siguiente:

Abre Ajustes Ve a Aplicaciones Presiona el ícono de Filtrar y Ordenar Selecciona Mostrar aplicaciones de sistema y presiona Aceptar Desplázate hasta USB Settings Presiona Almacenamiento Presiona Borrar Caché

Si el problema continúa y necesitás cargar el teléfono mientras se seca, Samsung indica que es posible activar la carga inalámbrica como alternativa. Para usar la función de compartir batería de forma inalámbrica con otro dispositivo, seguí estos pasos:

Ingresá a Ajustes Ve a Batería Tocá Compartir batería de forma inalámbrica Activá el interruptor

El teléfono debe estar cargado al menos al 30% para activar esta función.

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