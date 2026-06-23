Walmart lanza a precio de regalo lavadora Samsung 25kg Agitador ActiveWave con SmartThings

Walmart ha puesto en precio de regalo la lavadora Samsung de carga superior de 25 kilogramos con Agitador ActiveWave. El aparato está disponible en la cadena de ventas a un precio 5 mil pesos más bajo de su valor original, con envío a domicilio y opciones de pago en mensualidades.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Samsung 25kg en Walmart?

El precio actual de la lavadora Samsung en Walmart es de $13,699 pesos. El aparato se encuentra en descuento en la cadena de retail ya que su valor era de $18,999.00, por lo que el ahorro es de $5,300.00.

Las opciones de pago disponibles son:

3 meses sin intereses de $4,566.33 (total $13,699)

(total $13,699) 6 meses sin intereses de $2,283.17 (total $13,699)

En descuento Lavadora Samsung de carga superior de 25 kilogramos con Agitador ActiveWave, disponible en Walmart. (Walmart)

¿Por qué destaca la lavadora Samsung 25kg disponible en Walmart?

La lavadora que Walmart tiene a precio de regalo cuenta con una capacidad de 25 kilogramos, suficiente para lavar prendas grandes como un edredón tamaño king en una sola carga.

Otras características destacadas de este electrodoméstico Samsung son:

Agitador ActiveWave : la forma especial del aparato reduce el enredo de la ropa alrededor del poste del agitador y genera menos vibraciones y ruido

: la forma especial del aparato reduce el enredo de la ropa alrededor del poste del agitador y genera menos vibraciones y ruido Super Speed : lava una carga completa en solo 28 minutos con la opción Super Speed, gracias a un Active WaterJet que acelera el proceso de aclarado

: con la opción Super Speed, gracias a un Active WaterJet que acelera el proceso de aclarado SmartThings : compatible con la aplicación SmartThings, que incluye Laundry Recipe para recomendar ciclos de lavado, Planificador de Lavado y Auto Cycle Link para seleccionar un ciclo de secado óptimo tras el lavado

: compatible con la aplicación SmartThings, que incluye Laundry Recipe para recomendar ciclos de lavado, Planificador de Lavado y Auto Cycle Link para seleccionar un ciclo de secado óptimo tras el lavado Active WaterJet : permite pre-lavar ropa muy sucia o manchada directamente desde la lavadora apretando un botón

: permite directamente desde la lavadora apretando un botón Self Clean: elimina bacterias causantes de malos olores en la tolva mediante remojo, pulsación y alta velocidad de centrifugado, y avisa cuando necesita limpieza

El modelo a la venta en Walmart es de color negro y pesa 64 kilogramos.

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