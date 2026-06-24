Walmart lanza a precio de regalo Samsung Microondas Bespoke con vaporizador de vidrio y 7 niveles de potencia

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de hornos microondas Samsung de la línea Bespoke. El Horno de Microondas Samsung Bespoke Grill de 30 litros, modelo MG30T5018UG/AX —en color gris con función de cocción al vapor— pasó de $4,090 a $2,890 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,200 pesos sobre el precio de catálogo.

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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $120.42 pesos con tarjetas de crédito participantes, una de las mensualidades más accesibles del cluster Samsung electrodomésticos en ADN40 hasta la fecha. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo en sucursales, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece el Samsung Bespoke Grill con vaporizador de vidrio

El Samsung MG30T5018UG es uno de los modelos de la familia Bespoke MW5000T Healthy Steam de Samsung —línea de hornos microondas con función vapor y diseño premium— y se posiciona como propuesta accesible dentro del catálogo de electrodomésticos Samsung. La diferencia técnica frente a hornos microondas convencionales se concentra en cuatro áreas: vaporizador de vidrio incluido para cocción al vapor saludable que reduce el uso de aceites y grasas, parrilla integrada de 1,100W para dorar y gratinar alimentos, interior de cerámica esmaltada que facilita la limpieza y previene la acumulación de olores, y control táctil con pantalla LED con varios modos de cocción y programas automáticos.

Horno de Microondas Samsung Bespoke en Walmart Ahorro de $1,200 y con hasta 24 meses sin intereses. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Walmart México y Samsung para el modelo MG30T5018UG/AX:

Capacidad: 30 litros (1.0 pie cúbico), diseñado para preparar grandes porciones de alimentos para toda la familia.

30 litros (1.0 pie cúbico), diseñado para preparar grandes porciones de alimentos para toda la familia. Función: combinado microondas + grill + vapor , tres formas de cocción en un solo equipo.

combinado , tres formas de cocción en un solo equipo. Potencia microondas: 900 W con 7 niveles de potencia ajustables según el alimento a preparar.

900 W con ajustables según el alimento a preparar. Potencia grill (parrilla): 1,100 W para dorar y gratinar alimentos con resultados profesionales.

1,100 W para dorar y gratinar alimentos con resultados profesionales. Vaporizador de vidrio: incluido para preparar platillos al vapor sin necesidad de comprar accesorios por separado.

incluido para preparar platillos al vapor sin necesidad de comprar accesorios por separado. Cocción al vapor: función especial Healthy Steam que permite cocinar alimentos saludables sin aceites ni grasas adicionales.

función especial Healthy Steam que permite cocinar alimentos saludables sin aceites ni grasas adicionales. Interior: cerámica esmaltada que facilita la limpieza, previene la acumulación de manchas y elimina la persistencia de olores característicos de los microondas convencionales.

que facilita la limpieza, previene la acumulación de manchas y elimina la persistencia de olores característicos de los microondas convencionales. Exterior: acero inoxidable con diseño premium de la línea Bespoke.

acero inoxidable con diseño premium de la línea Bespoke. Control: panel táctil con pantalla LED que muestra las configuraciones seleccionadas y el tiempo restante.

con pantalla LED que muestra las configuraciones seleccionadas y el tiempo restante. Modos de cocción: varios modos preestablecidos y programas automáticos para distintos tipos de alimentos.

varios modos preestablecidos y programas automáticos para distintos tipos de alimentos. Funciones automáticas: descongelado automático, recalentado rápido y cocción automática según el tipo de alimento.

descongelado automático, recalentado rápido y cocción automática según el tipo de alimento. Plato giratorio: 31.8 centímetros (318 mm) para distribución uniforme del calor.

31.8 centímetros (318 mm) para distribución uniforme del calor. Sensor de temperatura: incluido para garantizar resultados precisos al cocinar diferentes alimentos.

incluido para garantizar resultados precisos al cocinar diferentes alimentos. Seguridad: bloqueo para niños para evitar accidentes involuntarios mientras está en funcionamiento.

para evitar accidentes involuntarios mientras está en funcionamiento. Voltaje: 127V (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana).

127V (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana). Dimensiones: 29.73 x 51.7 x 42.53 cm.

29.73 x 51.7 x 42.53 cm. Color: Gris (modelo UG), también disponible en Blanco (UW) y Negro/Verde (UN) según catálogo.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque del horno microondas (menos de 60 cm de ancho), la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el horno en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato, descuentos exclusivos y consejos de cuidado del equipo. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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