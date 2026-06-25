Bodega Aurrera remata el ventilador Esquimal 3 en 1 de pedestal y escritorio con oscilación de 120 grados y altura ajustable

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del verano dentro del segmento de ventiladores accesibles. El Ventilador Esquimal 3 en 1 de pedestal y escritorio con altura ajustable en color blanco —diseño versátil con función dual de pedestal de pie o de escritorio según la necesidad— pasó de $3,249 a $2,699 pesos, lo que representa un ahorro directo de $550 pesos sobre el precio de catálogo.

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Bodega Aurrera ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjeta de crédito, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de recoger en sucursal sin costo, lo que reduce los tiempos de entrega para clientes en ciudades grandes.

Qué ofrece el ventilador Esquimal 3 en 1 con función dual pedestal-escritorio

El Ventilador Esquimal 3 en 1 es uno de los modelos más versátiles del catálogo Esquimal —marca mexicana especializada en climatización doméstica accesible— y se posiciona como propuesta de gama media dentro del segmento de ventiladores accesibles. La diferencia frente a ventiladores convencionales de pedestal o de mesa se concentra en cuatro áreas: función 3 en 1 que permite usar el equipo como pedestal de pie, como ventilador de escritorio o ajustando la altura según la necesidad del momento, oscilación amplia de 120 grados para distribución del aire en casi toda la habitación, panel LED táctil con indicador de temperatura para monitorear el ambiente en tiempo real, y temporizador programable hasta 8 horas para apagado automático durante el descanso nocturno. El diseño con altura ajustable permite que un mismo equipo cubra distintas necesidades del hogar sin necesidad de comprar varios ventiladores.

Ventilador Esquimal 3 en 1 de Pedestal y Escritorio, Altura Ajustable en Bodega Aurrera Descuento directo de $550 respecto al precio original. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Bodega Aurrera México para el Ventilador Esquimal 3 en 1:

Tipo: ventilador 3 en 1 con tres configuraciones de uso (pedestal alto de pie, pedestal bajo, ventilador de escritorio).

ventilador con tres configuraciones de uso (pedestal alto de pie, pedestal bajo, ventilador de escritorio). Altura ajustable: según necesidad del usuario, permite usar el ventilador en distintas posiciones (sala, recámara, oficina, escritorio) sin necesidad de comprar varios equipos.

según necesidad del usuario, permite usar el ventilador en distintas posiciones (sala, recámara, oficina, escritorio) sin necesidad de comprar varios equipos. Oscilación: 120 grados de barrido horizontal para distribución amplia del aire en casi toda la habitación.

de barrido horizontal para distribución amplia del aire en casi toda la habitación. Pantalla: panel LED táctil con indicador de temperatura ambiente en tiempo real y visualización clara de las configuraciones activas.

con indicador de temperatura ambiente en tiempo real y visualización clara de las configuraciones activas. Temporizador: programable hasta 8 horas continuas para apagado automático, función útil para uso nocturno o para programar el apagado durante las horas de descanso.

programable hasta continuas para apagado automático, función útil para uso nocturno o para programar el apagado durante las horas de descanso. Velocidades: múltiples niveles de ventilación ajustables según preferencia.

múltiples niveles de ventilación ajustables según preferencia. Color: blanco estándar, acabado neutro que se integra a cualquier habitación, oficina o espacio de trabajo.

estándar, acabado neutro que se integra a cualquier habitación, oficina o espacio de trabajo. Configuración pedestal alto: uso de pie en sala, comedor o recámara con la base extendida a altura máxima.

uso de pie en sala, comedor o recámara con la base extendida a altura máxima. Configuración pedestal bajo: uso de pie con altura reducida para espacios más íntimos o uso cercano al suelo.

uso de pie con altura reducida para espacios más íntimos o uso cercano al suelo. Configuración escritorio: uso en mesa, escritorio de oficina o tocador con la base contraída para mayor estabilidad.

uso en mesa, escritorio de oficina o tocador con la base contraída para mayor estabilidad. Diseño: estructura ligera con base estable y cabezal oscilante con aspas protegidas por rejilla frontal.

estructura ligera con base estable y cabezal oscilante con aspas protegidas por rejilla frontal. Conexión eléctrica: 127V (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana).

127V (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana). Operación: silenciosa y segura para uso continuo durante toda la jornada.

silenciosa y segura para uso continuo durante toda la jornada. Mantenimiento: carcasa exterior y rejilla de fácil limpieza con paño húmedo.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional, opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque del ventilador, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Esquimal que cubre defectos de fábrica; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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