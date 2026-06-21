La muerte de una influencer fitness que también era madre de tres hijos conmocionó a las redes sociales. Lamentablemente, Carly Douglas falleció luego de luchar contra un agresivo cáncer de estómago, durante tres meses. Te contamos esta trágica historia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿De qué murió Carly Douglas?

Carly Douglas era una popular influencer de vida fitness y maternidad que contaba con miles de seguidores en Instagram y TikTok. La famosa compartía rutinas de ejercicio y su estilo de vida saludable. Asimismo, había ganado seguidores al compartir su experiencia y vivencias como madre de tres pequeños niños.

La influencer de 36 años vivía en Carolina del Sur con su hermosa familia y se había convertido en un referente de vida fitness, deporte y organización del hogar. Sin embargo, su vida cambió por completo cuando acudió al hospital por un fuerte dolor en el estómago y una severa distensión abdominal.

Carly compartió que, en un principio, pensó que se trataría de una obstrucción abdominal; sin embargo, una endoscopia reveló que se trataba de un tumor sangrante de gran tamaño que se había extendido en su estómago.

Lamentablemente, la joven madre fue diagnosticada con cáncer de estómago fase 4, una agresiva enfermedad que rápidamente mermó su salud. Y, tras una valiente lucha, Carly Douglas perdió la vida, luego de tres meses de enfrentarse a esta dura enfermedad.

El pasado 13 de junio, la familia de la influencer confirmó su muerte, por medio de un sentido comunicado que compartieron a través de las redes sociales de Carly.

“El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas alcanzó la gloria plena en su lugar de descanso eterno. Se encontró cara a cara con su creador y salvador y sus brazos están llenos de sus dos bebés celestiales”, se lee en la publicación.

¿Qué es el cáncer de estómago?

De acuerdo con el medio especializado Mayo Clinc, el cáncer de estómago consiste en un crecimiento de células que comienza en el estómago. El tratamiento contra el cáncer de estómago tiene mayor probabilidad de ser exitoso si el cáncer solo está en el estómago.

Desafortunadamente, la mayoría de los tipos de cáncer de estómago se encuentran cuando la enfermedad está avanzada, por lo que curarse es menos probable. Cuando la enfermedad está avanzada cerca del 31 o el 37% de los pacientes logran superarla. No obstante, cuando el cáncer de estómago ya hizo metástasis, la probabilidad de supervivencia baja al 5%.

Cáncer de estómago síntomas

La lista de síntomas del cáncer de estómago puede incluir los siguientes:

Dificultad para tragar

Dolor abdominal

Sensación de hinchazón abdominal después de comer

después de comer Sensación de saciedad después de comer cantidades pequeñas de comida

No tener hambre cuando se espera tenerla

Acidez estomacal

Indigestión

Náuseas

Vómitos

Pérdida involuntaria de peso

Sentirse muy cansado

Heces de color negro

Es muy importante tomar en cuenta que el cáncer de estómago no siempre presenta síntomas en sus primeras etapas. Por eso, si tienes signos y síntomas que te preocupen, de inmediato busca atención médica.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.