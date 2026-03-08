¡No es gripe! Las 5 señales en tu cuerpo que delatan un cáncer mortal y silencioso

La leucemia es uno de los tipos de cáncer de la sangre más peligrosos y silenciosos, pues sus primeros síntomas suelen parecer una simple gripe, cansancio o infecciones comunes. Sin embargo, cuando estas señales se vuelven persistentes, pueden ser una alerta de que algo no está bien en tu cuerpo.

Los síntomas de leucemia pueden marcar la diferencia en el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. En México, esta enfermedad representa el tipo de cáncer más frecuente en la infancia, por lo que conocer sus señales tempranas es clave para acudir a revisión médica. Según estadísticas oficiales, en nuestro país se registran entre 5000 y 6000 casos anuales, en menores de 19 años.

¿Qué es leucemia y qué lo provoca?

La leucemia es un cáncer que afecta los tejidos que forman la sangre, principalmente la médula ósea y el sistema linfático. En esta enfermedad, el cuerpo produce una gran cantidad de glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente y desplazan a las células sanguíneas sanas.

Los especialistas explican que no siempre se conoce la causa exacta de la leucemia, pero se cree que surge por mutaciones en el ADN de las células sanguíneas. Estas alteraciones provocan que las células crezcan y se multipliquen sin control. Entre los factores que podrían aumentar el riesgo se encuentran:

Exposición a sustancias químicas como el benceno

Radiación elevada

Antecedentes familiares de leucemia

Algunos trastornos genéticos

Existen diferentes tipos de leucemia, como la leucemia linfocítica aguda, la mielógena aguda o las leucemias crónicas, que pueden evolucionar a distintas velocidades.

¿Cuáles son los 5 síntomas de leucemia?

Los síntomas de leucemia pueden variar dependiendo del tipo, pero hay señales que suelen repetirse en muchos casos. Estos son algunos de los más comunes:

Fatiga extrema o debilidad constante: Sentirse cansado todo el tiempo, incluso después de descansar, puede ser una señal de alerta. Infecciones frecuentes: Las personas con leucemia suelen enfermarse constantemente porque su sistema inmunológico se debilita. Aparición de moretones o sangrados sin causa aparente: También pueden presentarse sangrados nasales frecuentes o encías que sangran con facilidad. Manchas rojas o puntitos en la piel: Estas pequeñas manchas se conocen como petequias y pueden aparecer por alteraciones en las plaquetas. Pérdida de peso o fiebre sin explicación: La pérdida de peso repentina, fiebre o sudoración nocturna también pueden ser síntomas relacionados con la enfermedad.

Otros signos incluyen ganglios inflamados, dolor en los huesos o infecciones recurrentes.

¿Cómo prevenir la leucemia?

A diferencia de otros tipos de cáncer, no existe una forma garantizada de prevenir la leucemia, ya que muchas de sus causas aún no se conocen con precisión.Sin embargo, especialistas recomiendan algunas medidas para reducir riesgos:

Evitar el tabaquismo

Reducir la exposición a sustancias químicas tóxicas

Mantener chequeos médicos regulares

Acudir al médico ante síntomas persistentes

La detección temprana es clave. Aunque la leucemia puede avanzar rápidamente, los tratamientos actuales han mejorado significativamente las posibilidades de recuperación, especialmente cuando el diagnóstico se realiza en etapas iniciales.

Por ello, los expertos insisten en no ignorar las señales del cuerpo. Si los síntomas persisten por varias semanas o empeoran, lo mejor es acudir a un especialista y realizar estudios médicos para descartar cualquier enfermedad grave.

