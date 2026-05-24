¡De terror! Pedrito Sola, Lolita Cortés y un grupo de influencers viven aterrizaje de emergencia en la CDMX

Pedro Sola, Lolita Cortés y varios influencers mexicanos, entre ellos, Wendy Guevara, vivieron momentos de tensión luego de que el avión en el que viajaban rumbo a Corea del Sur realizara un aterrizaje de emergencia en la Ciudad de México este sábado 24 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, el vuelo de Aeroméxico despegó con destino a Seúl; sin embargo, poco después presentó una falla técnica que obligó a la tripulación a regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para evitar riesgos mayores.

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¿Qué pasó en el vuelo de Pedro Sola?

A través de sus redes sociales, el Tío Pedrito Sola explicó que él junto con otras celebridades mexicanas se dirigían a un evento en Seúl, organizado por una agencia de viajes.

Lamentablemente, alrededor de dos horas después del despegue, el vuelo AM090 de Aeroméxico, operado con un Boeing 787-8, que tenía como destino final la ciudad de Seúl, Corea del Sur, sufrió un desperfecto. El parabrisas del avión se dañó, por lo que el piloto anunció que debían regresar a la CDMX.

El Tío Pedrito explicó que afortunadamente no hubo mayor inconveniente en el aterrizaje; sin embargo, fue muy agotador y estresante para los pasajeros, quienes debían esperar hasta la noche para volver a abordar el avión.

Por su parte, Tío Pedrito dijo sentirse muy agotado, por lo que ya no viajaría al evento.

¿Qué dijo Wendy Guevara del vuelo de Aeroméxico?

Wendy Guevara relató en sus historias de Instagram que el piloto informó sobre una posible falla técnica, por lo que se tomó la decisión de volver a la Ciudad de México para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

Por su parte, la Bebeshita, quien también viajaba en el avión, reconoció que el anuncio del piloto provocó miedo entre los pasajeros.

Finalmente, las celebridades abordaron un nuevo avión directo a Corea del Sur, que ya no haría parada en Monterrey para cargar gasolina.

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