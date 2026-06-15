Melanoma: La cáscara de esta extraña fruta podría ayudar a combatir este agresivo cáncer de piel

El melanoma es uno de los tipos más peligrosos de cáncer de piel, pero la ciencia podría haber realizado un descubrimiento impresionante: la berenjena, un aliado inesperado en la naturaleza.

Investigaciones científicas han identificado que la cáscara de la berenjena contiene sustancias capaces de atacar células cancerígenas asociadas con esta enfermedad, lo que abre la puerta a futuros tratamientos más específicos y menos invasivos. Te contamos todos los detalles de este importante descubrimiento que, aunque aún no es un tratamiento disponible para los pacientes, sí tiene un gran potencial terapéutico.

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¿Qué es un melanoma y por qué sale?

El melanoma es un tipo de cáncer que se desarrolla en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina que da color a la piel. Generalmente aparece tras daños acumulados por la exposición excesiva a la radiación ultravioleta del sol o de camas de bronceado.

Entre los principales síntomas del melanoma destacan los siguientes:

Cambios en lunares existentes

existentes Aparición de manchas irregulares

Variaciones de color, sangrado o crecimiento acelerado de lesiones cutáneas

OJO: También puede manifestarse como melanoma en uñas, una variante menos frecuente que suele aparecer como una línea oscura debajo de la uña.

melanoma-síntomas Así se ve el melanoma en la piel. (Getty Images)

¿Qué tan peligroso es un melanoma?

La peligrosidad del melanoma radica en su capacidad para propagarse rápidamente a otros órganos si no se detecta a tiempo. A diferencia de otros tipos de cáncer de piel, este puede generar metástasis en etapas tempranas.

Por ello, especialistas recomiendan vigilar cambios en la piel, consultar fotografías clínicas o fotos de melanoma de referencia y acudir al dermatólogo ante cualquier señal de sospechosa. Incluso lesiones que parecen un melanoma benigno deben ser evaluadas por profesionales para descartar riesgos.

¿Por qué la berenjena puede curar el melanoma?

Una investigación reciente de la Universidad de Sevilla encontró que extractos obtenidos de la cáscara de la berenjena mostraron una capacidad selectiva para afectar células de melanoma en pruebas de laboratorio. Los científicos atribuyen este efecto a compuestos como la nasunina, un potente antioxidante presente principalmente en la piel morada del fruto.

Además, estudios previos demostraron que la nasunina posee propiedades antioxidantes y antiangiogénicas, es decir, puede dificultar la formación de vasos sanguíneos que ayudan al crecimiento de algunos tumores.

Igualmente, un estudio realizado en 2007 encontró que una sustancia presente en la piel de la berenjena (solasodine glycoalkaloide) es muy efectiva para la cura de ciertos tipos de cáncer de piel.

Por ahora, los investigadores señalan que se necesitan más estudios y ensayos clínicos para confirmar su eficacia en humanos. Sin embargo, los resultados representan una línea de investigación prometedora en la búsqueda de nuevos tratamientos contra el melanoma y otros tipos de cáncer.

Mientras tanto, la detección temprana, el uso de protector solar y las revisiones dermatológicas continúan siendo las medidas de prevención más efectivas para reducir el riesgo de este agresivo cáncer de piel.

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