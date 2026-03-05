Así es como el estrés crónico ‘ayuda’ a que el cáncer se propague por todo el cuerpo

Un nuevo estudio del Instituto de Cáncer Dana-Farber, publicado en la revista Nature, demuestra cómo el estrés crónico puede impulsar la metástasis en el cáncer al activar hormonas que ayudan a las células tumorales a sobrevivir y evadir el sistema inmune.

¿Cómo el estrés ayuda al cáncer?

La investigación, que lleva por nombre A glucocorticoid–FAS axis controls immune evasion during metastatic seeding, estuvo dirigida por la científica catalana Judith Agudo. Los experimentos se realizaron con ratones y células de tumores humanos.

Se descubrió que el estrés, cuando se mantiene de forma prolongada, provoca la liberación constante de hormonas como el cortisol (perteneciente al grupo de los glucocorticoides). Según los expertos, estas sustancias no solo afectan el sistema inmunológico —reduciendo su capacidad para atacar células malignas—, sino que también pueden favorecer que las células cancerosas se desprendan del tumor original y sobrevivan en otros tejidos.

Las células cancerosas que se desprenden del tumor primario activan una vía de señalización basada en los glucocorticoides, las hormonas del estrés, que les permite protegerse de la destrucción por parte de los linfocitos y otras defensas inmunitarias.

Este mecanismo de evasión inmunitaria está implicado en el proceso de metástasis, que ocurre cuando las células tumorales viajan por el torrente sanguíneo y se asientan en órganos distantes. El estudio encontró que esas células que han diseminado pueden resistir ser eliminadas por el sistema inmune simplemente aprovechando la señal de los glucocorticoides a través de su receptor celular.

Es decir, estas sustancias "silencian" las defensas naturales del organismo, permitiendo que las células cancerosas proliferen y viajen a otros órganos, como pulmones e hígado, donde forman tumores secundarios.

Los expertos presentaron un medicamento que podría contrarrestarlo.

En ensayos con ratones de cáncer de mama triple negativo, la combinación de mifepristona con un fármaco de inmunoterapia redujo las metástasis y aumentó la supervivencia en aproximadamente un 50%, según se reporta en Nature.

