Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Detienen al alcalde de Cuautla, Morelos por operativo Enjambre; lo vinculan con el crimen organizado
/Salud/Nota

Cáncer de colon se dispara en jóvenes de México y el mundo

El cáncer colorrectal ya no es exclusivo en mayores de 50 años, en México afecta a los jóvenes por su estilo de vida, generando cifras alarmantes entre la población.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El cáncer de colon dejó de ser exclusivo de la vejez, pues su incidencia está creciendo a un ritmo 4 veces más rápido en jóvenes que en adultos mayores de 50 años. La tendencia global confirma que este padecimiento —de aparición temprana entre los 25 y 49 años aumentó en 27 países de 50 analizados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

En países como España, Estados Unidos y Reino Unido, los diagnósticos suben en la población joven, mientras se “mantienen estables” o controlados en los mayores de 50 años.

Sin embargo, datos de los CDC revelaron que los casos entre adolescentes se triplicaron entre 1999 y 2020, sorprendentemente en el grupo de 10 a 14 años, cuyo crecimiento fue del 500%.

Según la ciencia, los culpables son la suma de factores de nuestro estilo de vida actual, como:

  • Dietas altas en carne roja y deficientes en calcio
  • Aumento del sedentarismo
  • Uso excesivo de antibióticos que alteran la microbiota intestinal severamente
  • Exposición desde la infancia a factores ambientales como químicos, contaminación y pesticidas

¿Qué pasa con el cáncer de colon en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tumores malignos de los órganos digestivos —colon y recto— se mantienen entre las primeras 3 causas de muerte por cáncer en México, tanto en hombres como en mujeres.

Asimismo, reportes del Instituto Nacional de Cancerología (Incan),(se abre en nueva pestaña) estiman que entre el 15% y 20% de los nuevos diagnósticos de cáncer colorrectal se dan en pacientes menores de 50 años, una cifra que hace un par de décadas no superaba el 5%.

Y es que, a diferencia de los adultos mayores que entran en protocolos de escrutinio, en México la mayoría de los jóvenes ya son diagnosticados en etapas avanzadas, debido a que los síntomas iniciales como sangrados y cambios intestinales se suelen confundir con gastritis, colitis o hemorroides.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO