El cáncer de colon dejó de ser exclusivo de la vejez, pues su incidencia está creciendo a un ritmo 4 veces más rápido en jóvenes que en adultos mayores de 50 años. La tendencia global confirma que este padecimiento —de aparición temprana entre los 25 y 49 años— aumentó en 27 países de 50 analizados.

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En países como España, Estados Unidos y Reino Unido, los diagnósticos suben en la población joven, mientras se “mantienen estables” o controlados en los mayores de 50 años.

Sin embargo, datos de los CDC revelaron que los casos entre adolescentes se triplicaron entre 1999 y 2020, sorprendentemente en el grupo de 10 a 14 años, cuyo crecimiento fue del 500%.

Según la ciencia, los culpables son la suma de factores de nuestro estilo de vida actual, como:

Dietas altas en carne roja y deficientes en calcio

Aumento del sedentarismo

Uso excesivo de antibióticos que alteran la microbiota intestinal severamente

Exposición desde la infancia a factores ambientales como químicos, contaminación y pesticidas

¿Qué pasa con el cáncer de colon en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tumores malignos de los órganos digestivos —colon y recto— se mantienen entre las primeras 3 causas de muerte por cáncer en México, tanto en hombres como en mujeres.

Y es que, a diferencia de los adultos mayores que entran en protocolos de escrutinio, en México la mayoría de los jóvenes ya son diagnosticados en etapas avanzadas, debido a que los síntomas iniciales como sangrados y cambios intestinales se suelen confundir con gastritis, colitis o hemorroides.