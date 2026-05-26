Muere Gabriel Ganley, famoso influencer fitness, de 22 años; esto se sabe

Gabriel Ganley, un famoso influencer fitness, de solo 22 años de edad, fue encontrado muerto en su departamento en Sao Paulo, Brasil. La noticia de su muerte conmocionó al mundo del fisicoculturismo, sobre todo, porque se trataba de un atleta muy joven y saludable.

Fue la marca de suplementos alimenticios con la que colaboraba, la que dio a conocer la noticia de la muerte de Gabriel Ganley. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a Gabriel Ganley?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, fue un amigo del influencer, quien entró a su departamento en Sao Paulo y realizó el lamentable hallazgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Brasil, los primeros informes indicaron que la causa de muerte del fisicoculturista fue la hipoglucemia. Se sabe que el influencer fitness se encontraba en una etapa de preparación rigurosa para participar en una competencia de fisicoculturismo programada para julio.

¿Qué es la hipoglucemia?

Según el sitio especializado Mayo Clinic, la hipoglucemia es una afección que se caracteriza porque el nivel de glucosa en sangre está por debajo del rango normal. Esto sucede, porque el cuerpo no recibe suficientes nutrientes para compensar el gasto energético derivado de la actividad física intensa.

La muerte de Gabriel Ganley puso nuevamente en la mira la importancia de mantener una adecuada supervisión médica para prevenir complicaciones metabólicas durante procesos de alto rendimiento físico.

¿Quién era Gabriel Ganley?

A pesar de su joven edad, Gabriel Ganley había ganado notoriedad en el mundo del fisicoculturismo. Había logrado posicionarse como uno de los influencers fitness más populares de Brasil, gracias a su contenido relacionado con entrenamiento, musculación y estilo de vida.

Por su éxito en el mundo fitness, Gabriel Ganley era una de las figuras más buscadas por marcas de suplementos alimenticios y productos deportivos en Brasil.

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