El cáncer de pulmón en general ocupa el 6°-7° lugar en incidencia en México, confirmó el Dr. Luis Antonio Cabrera Miranda, Oncólogo del INCAN, en una entrevista exclusiva para adn Noticias.

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A pesar de no estar en los primeros lugares, sí se ubica entre las 3 primeras causas de mortalidad por cáncer, reafirmando su agresividad. Entre la variante más letal, se encuentra el cáncer de pulmón de células pequeñas, que representa casi el 15% de los casos globales.

Aunque es un diagnóstico “raro”, es considerado el más agresivo y de rápido avance.

¿Qué hace la medicina de precisión e inmunoterapia contra el cáncer de pulmón?

Por ello, durante más de 20 años no hubo avances reales en el tratamiento para este tipo de tumor, hasta la llegada de las inmunoterapias, que formaron esperanza entre los pacientes hace aproximadamente una década.

“Desde hace como más de 20 años no teníamos un avance real en el tratamiento en células pequeñas [...] hasta hace aproximadamente 10 años cuando empezaron a salir los resultados para la inmunoterapia. Con esto realmente ha venido cambiando el tratamiento de elección para estos pacientes”. — apuntó Luis Antonio Cabrera Miranda, especialista en Médica Sur.

La quimioterapia tradicional, en comparación con la inmunoterapia, revela el tratamiento que realmente alarga la vida de los pacientes y logra extender por varios años su supervivencia, manteniendo su calidad de vida y permitiéndoles seguir con sus actividades cotidianas.

“Tiempos de sobrevida que anteriormente eran muy cortos, gracias a este tipo de medicamentos han mejorado de manera sustancial. Se han prolongado los tiempos libres de progresión, pero más importante que todo, ha mejorado la calidad de vida de esas personas”. — puntualizó Dr. Álvaro Rojas Mora, director médico de Abbott.

A diferencia de la quimio, que ataca las células de rápido crecimiento y de forma general, la inmunoterapia identifica si los tumores evaden al sistema inmune (como el PD-1) y los bloquea. Con ello las defensas naturales del cuerpo atacan al tumor por sí mismas.

“La inmunoterapia llega y bloquea marcadores específicos, haciendo que nuestro sistema inmune ataque al tumor de manera más selectiva. Esto conlleva a que las terapias sean más efectivas e incluso menos tóxicas al respetar las células sanas”. — explicó el especialista para adn Noticias.

Esto genera menos toxicidad, pues se respetan las células sanas, son más efectivas y generan menos efectos secundarios severos en comparación con los tratamientos antiguos.

Sin embargo, la prevención y la detección temprana son oro puro, pues es urgente llevar un correcto estilo de vida y promover el tamizaje con tomografías de baja dosis —examen preventivo de tórax— para pacientes de alto riesgo.

“Saber que el tiempo es oro en este tipo de neoplasias es fundamental. Programas de detección oportuna con tomografías de baja dosis en pacientes con altos factores de riesgo, como quienes han fumado mucho, pueden hacer que el paciente realmente tenga un beneficio”. — concluyó el doctor Luis Antonio Cabrera Miranda.